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Союз свободных стран. 70 лет НАТО

Союз свободных стран. 70 лет НАТО
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70 лет назад был подписан Североатлантический договор

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