Бывшего главу Nissan Карлоса Гона вновь взяли под стражу

Бывший глава автоконцернов Nissan и Renault Карлос Гон, освобожденный под залог в начале марта, вновь взят под стражу. Ордер на арест выдала прокуратура Токио в связи с новыми обвинениями в финансовых махинациях. Об этом сегодня сообщил телеканал NHK.

По данным японских СМИ, речь идет о предполагаемом хищении средств Nissan в 2012-2018 годах. В числе прочего, деньги корпорации были потрачены на частную яхту и инвестиции в фирму сына Карлоса Гона.

Это уже четвертый ордер на арест, выданный в отношении Гона. В начале марта Гона выпустили из токийской тюрьмы под залог почти в 9 миллионов долларов. Он провёл под стражей более трёх месяцев.

Гон отрицает все обвинения, считая их следствием "заговора и предательства" руководства Nissan. Свой повторный арест он назвал "возмутительным и произвольным". Гон обвинил ответственных лиц в Nissan в том, что они пытаются заставить его "замолчать".

Представители Nissan обвинили Гона в том, что тот якобы использовал активы компании в личных целях, а также занижал данные о своих доходах в отчетах для Токийской фондовой биржи. В декабре, когда суд отказался продлевать ему арест, ему также предъявили обвинение в том, что он списал на Nissan свои личные потери от финансовых операций.

Гону грозит до 20 лет лишения свободы.