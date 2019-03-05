Суд в Токио освободил Карлоса Гона под залог в $9 миллионов

Окружной суд Токио освободил под залог в один миллиард йен (около 9 миллионов долларов) бывшего главу международного автомобильного концерна Renault – Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на телеканал NHK. Он может выйти на свободу уже сегодня вечером. Однако если прокуратура подаст апелляцию, Гон останется под стражей до решения суда по этой жалобе.



По данным агентства Kyodo, соглашение об освобождении под залог предусматривает, что за Гоном будут вести наблюдение - у входа в его дом разместят видеокамеру.

Гон находился под стражей с середины ноября, и это было уже третье ходатайство его защиты об изменении меры пресечения. Его отправили под арест по делу о нарушении финансового законодательства.

Представители Nissan обвинили Гона в том, что тот якобы использовал активы компании в личных целях, а также занижал данные о своих доходах в отчетах для Токийской фондовой биржи. В декабре, когда суд отказался продлевать ему арест, ему также предъявили обвинение в том, что он списал на Nissan свои личные потери от финансовых операций.

Гон обвинения отвергает. Свой арест он назвал несправедливым и заявил, что никогда не скрывал доходов от японских налоговых органов. Гону грозит до 20 лет лишения свободы.