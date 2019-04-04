Российский суд в Севастополе вынес приговор двум "крымским диверсантам"

Подконтрольный России Севастопольский городской суд приговорил жителей аннексированного Крыма Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам колонии строго режима каждого. По версии российских властей, они являются членами диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Суд также назначил им штраф: Дудке – в размере 350 тысяч рублей, а Бессарабову – в размере 300 тысяч рублей, сообщает корреспондент "Крым.Реалий".

Накануне прокуратура России запросила для так называемых "крымских диверсантов" по пятнадцать лет лишения свободы.

10 ноября 2016 года Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила о задержании группы "украинских диверсантов" в Севастополе. Сообщалось, что задержанные – жители Крыма, эксперты закрытого в 2014 году Центра содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона "Номос" Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов, а также капитан 2-го ранга запаса, в прошлом капитан корабля радиоэлектронной разведки Владимир Дудка.​

Дмитрия Штыбликова в ноябре 2017 года приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в подготовке диверсий. Ранее в ФСБ утверждали, что он дал признательные показания. Дудка и Бессарабов вину не признали. Украинские власти отвергают все обвинения в подготовке диверсий.