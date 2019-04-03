Прокуратура РФ просит по 15 лет для двух "крымских диверсантов"

Прокуратура России запросила по пятнадцать лет лишения свободы для жителей аннексированного Севастополя Владимира Дудки и Алексея Бессарабова. По версии российских властей, они являются членами диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины.

Адвокат Сергей Легостов рассказал в среду агентству "Интерфакс", что накануне состоялись прения сторон, а обвиняемые выступили с последним словом. Для Бессарабова обвинение просит на 2 месяца меньше, так как у него есть несовершеннолетний ребёнок. Также обоим обвиняемым хотят назначить штрафы в размере 500 тысяч рублей.

10 ноября 2016 года Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила о задержании группы "украинских диверсантов" в Севастополе. Сообщалось, что задержанные – жители Крыма, эксперты закрытого в 2014 году Центра содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона "Номос" Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов, а также капитан 2-го ранга запаса, в прошлом капитан корабля радиоэлектронной разведки Владимир Дудка.​

Дмитрия Штыбликова в ноябре 2017 года приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в подготовке диверсий. Ранее в ФСБ утверждали, что он дал признательные показания. Дудка и Бессарабов вину не признали. Украинские власти отвергают все обвинения в подготовки диверсий.