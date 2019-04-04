Минобороны отказалось от массовых закупок только разработанного в России военно-транспортного самолёта Ил-112В. Опытный образец, совершивший первый полёт 30 марта, не соответствует требованиям заказчика и требует перепроектирования. Об этом пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, на доработку самолёта, ставшего первым военным транспортником, разработанным в России, потребуется не менее 8 месяцев работы. Военные недовольны грузоподъёмностью самолёта.

Разработка Ил-112В велась с начала 90-х годов ХХ века и сталкивалась с постоянными сложностями из-за недостатка финансирования. В 2004 году он победил на конкурсе на разработку лёгкого военно-транспортного самолёта, но позднее Минобороны планировало закрыть проект и закупить украинские Ан-140.