Минобороны отказалось от массовых закупок только разработанного в России военно-транспортного самолёта Ил-112В. Опытный образец, совершивший первый полёт 30 марта, не соответствует требованиям заказчика и требует перепроектирования. Об этом пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.
По данным издания, на доработку самолёта, ставшего первым военным транспортником, разработанным в России, потребуется не менее 8 месяцев работы. Военные недовольны грузоподъёмностью самолёта.
Разработка Ил-112В велась с начала 90-х годов ХХ века и сталкивалась с постоянными сложностями из-за недостатка финансирования. В 2004 году он победил на конкурсе на разработку лёгкого военно-транспортного самолёта, но позднее Минобороны планировало закрыть проект и закупить украинские Ан-140.
- Сейчас предполагается, что в российской армии Ил-112В заменят Ан-26. Из примерно 150 таких самолётов, эксплуатируемых российскими войсками, восемьдесят процентов должны быть выведены из эксплуатации до 2030 года.
- После начала конфликта на Востоке Украины Россия пытается использовать самолёты Ан-26 без технического обслуживания со стороны производителя. Москва жалуется, что украинская сторона завышает цены при обслуживании российской военной техники, писала ранее газета "Коммерсантъ".
- 4 апреля газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что глава ПАО "Ил" и куратор программы Ил-112В Алексей Рогозин (сын главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина) покинет руководство Объединенной авиастроительной корпорации. В корпорации он отвечает за транспортную авиацию.
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