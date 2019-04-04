Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA

Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор объявил о возвращении в спорт спустя девять дней после заявления о завершении карьеры.

"Хочу двигаться вперед, со всеми своими поклонниками. Неважно, какую религию они исповедуют, и какие у них корни. Все религии призывают нас быть лучше. Увидимся в октагоне", – написал Макгрегор в твиттере.

Накануне ирландский боец обменялся оскорбительными заявлениями в социальных сетях с действующим чемпионом UFC в легком весе, российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Макгрегор назвал жену россиянина "полотенцем", опубликовав фотографию со свадьбы Нурмагомедова, на которой его жена одета в традиционную мусульманскую одежду. Позднее он удалил твит.

Ранее Нурмагомедов выразил мнение, что уход Макгрегора из спорта, о котором он объявил 26 марта, является манипуляцией. На пресс-конференции Нурмагомедов сравнил Макгрегора с "ревнивой женой", которая "говорит, что уходит". Это такой уход, чтобы все о нем говорили, сказал Нурмагомедов.

30-летний Макгрегор провел 25 боев. На его счету 21 победа и четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году.

Свой последний бой Макгрегор провел 6 октября прошлого года в Лас-Вегасе против россиянина Хабиба Нурмагомедова за титул чемпиона UFC. Российский боец одержал победу в четвертом раунде, применив удушающий прием. Однако Нурмагомедову отказались вручить чемпионский пояс из-за того, что он нарушил правила, покинув октагон до официального объявления результата боя. Тогда после поединка Нурмагомедов перелез через ограждение и начал драку с болельщиками Макгрегора. По словам Нурмагомедова, причиной драки стало то, что Макрегор после проигранного им боя в нецензурных словах оскорбил мусульман. Ирландец эти обвинения отрицает. В результате потасовки оба спортсмена были дисквалифицированы.