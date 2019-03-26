Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах

Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры."Я решил сегодня уйти из спорта, также известного как смешанные боевые искусства", - написал он в твиттере и пожелал успехов на соревнованиях бывшим коллегам .

Это не первый раз, когда Макгрегор делает подобные заявления. В апреле 2016 года он уже писал, что "решил завершить карьеру молодым".

30-летний Макгрегор провел 25 боев. На его счету 21 победа и четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году.

Свой последний бой Макгрегор провел 6 октября прошлого года в Лас-Вегасе против россиянин Хабиба Нурмагомедова за титул чемпиона UFC. Российский боец одержал победу в четвертом раунде, применив удушающий прием. Однако Нурмагомедову отказались вручить чемпионский пояс из-за того, что он нарушил правила, покинув октагон до официального объявления результата боя. Тогда после поединка Нурмагомедов перелез через ограждение и начал драку с болельщиками Макгрегора. По словам Нурмагомедова, причиной драки стало то, что Макрегор после проигранного им боя в нецензурных словах оскорбил мусульман. Ирландец эти обвинения отрицает.

В результате потасовки оба спортсмена были дисквалифицированы. Дисквалификация Макгрегора истекала в середине апреля. Сам ирландец говорил, что хочет продолжить карьеру и провести матч-реванш с Нурмагомедовым.

В апреле прошлого года в Нью-Йорке Конор Макгрегор напал на автобус, в котором был Нурмагомедов. Бойца задержали, он признал вину. За это ему смягчили обвинения, обязав возместить ущерб, пройти пять дней общественных работ и курсы по управлению гневом.