Демократы в Конгрессе требуют налоговые документы Трампа

Председатель Комитета государственных доходов Палаты представителей Конгресса США демократ Ричард Нил обратился в среду с официальным запросом к Налоговому управлению передать ему личные и корпоративные налоговые декларации Дональда Трампа за последние шесть лет.

Председатель Комитета по госдоходам имеет законное право испрашивать у Налогового управления информацию о любом налогоплательщике.

Белый дом, по оценке комментаторов, наверняка попытается в судебном порядке воспрепятствовать передаче документов, поскольку, как заметил сам президент США, его налоговые декларации в настоящий момент проходят аудиторскую проверку.

Демарш Ричарда Нила — лишь часть широкого наступления на Трампа, предпринятого демократами в нижней палате. Так, Юридический комитет вчера же уполномочил своего председателя потребовать от Генеральной прокуратуры обнародования в полном объеме отчёта спецпрокурора Мюллера о российском следе в президентской кампании 2016. Председатель Надзорного комитета обещает поставить на голосование вопрос о принуждении бухгалтерской фирмы Mazars USA, связанной с Трампом, к раскрытию документации о финансах президента за минувшее десятилетие. Фирма, по словам председателя Надзорного комитета Элайджи Каммингса, согласилась предоставить документы, если получит соответствуюшее распоряжение от Конгресса.

Республиканцы утверждают, что их противники превращают налоговый кодекс в орудие политической борьбы. Позиция республиканцев сводится к тому, что всем американцам гарантирована конфиденциальность финансовой информации, содержащейся в их налоговых декларациях.

Дональд Трамп, отмечают критики, - первый президент за без малого полвека, порывающий с традицией добровольного раскрытия информации о своих налогах. Как заявляют демократы, избиратели имеют право знать, влияют ли личные финансы главы государства на законы, которые он подписывает. Кроме того, левые демократы давно критиковали Ричарда Нила за задержки с обращением в Налоговое управление за информацией о Трампе.