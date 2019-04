"Это удар по России". В Сети ждут дебатов Порошенко с Зеленским на стадионе

Украинская предвыборная гонка близится к концу, и многие с нетерпением ждут публичных дебатов с участием основных претендентов. На дебаты, которые должны были состояться незадолго до первого тура выборов на канале "Перший", пришла только Юлия Тимошенко - Владимир Зеленский предпочел поездку на гастроли, а Петр Порошенко просто проигнорировал приглашение, не вдаваясь в объяснения. После этого действующий президент вызвал кандидата на дебаты и добавил: "Если кто-то будет уклоняться, то это значит, что ему нечего сказать".

Владимир Зеленский в ответ выпустил видеоролик, в котором согласился на дебаты и выдвинул встречные условия: они должны пройти на киевском стадионе "Олимпийский", "перед народом Украины". "В знак уважения как минимум к трети граждан Украины вы должны публично сказать, что дебаты состоятся не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским", - заявил он. В Сети это видеообращение вызвало множество восторженных откликов.

​Станислав Белковский

Ну, у Вас еще остались сомнения, кто будет президентом Украины?

Василий Гатов

Кирилл Шулика

Наталья Геворкян

Ксения Ларина

Остап Кармоди

Думаю, это видео станет классикой предвыборных кампаний. Его будут на курсах политпиара показывать.

Не знаю, каким он будет президентом, возможно, что и ужасным, но медийщики у него просто гениальные.

Иван Яковина

Продав билеты и права на трансляцию, можно будет часть кредитов МВФ выплатить.

Критики по-прежнему не убеждены в том, что в формате живой дискуссии Зеленский будет выглядеть так же эффектно, как на видео. Многие сочли, что ролик был снят с целью уйти от дебатов - закон о выборах предполагает, что они должны проводиться на телевидении.

​Юрий Аникин

В Законе Украины про выборы президента (ст. 62) 1999 года чётко прописано, что дебаты проводятся на центральном телевидении в последнюю пятницу перед выборами с 19:00 до 22:00.



Так что клоун может дебатить сам себя на стадионе. Кстати, стадион тоже занят, так что клоун облажался и зря потратил денег на ролик. Кстати, зачем делать 1001 дубль, если достаточно было выступить с заявлением по ТВ? Очередное шоу устраивает.

Сергей Ковалев

Талантливо сделано, но именно для того, чтобы избежать дебатов, потому что реагировать на такое «приглашение» унизительно.

Раскритиковали Зеленского и за требование к обоим кандидатам пройти перед выборами медосмотр, чтобы "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов". Впрочем, эти слова могут быть реакцией на обвинения противоположной стороны, распускающей слухи о том, что шоумен нюхает кокаин, считают комментаторы.

Вадим Новиков

Оказывается, есть и история про "Зеленский на коксе". Тогда все звучит совсем иначе. Становится как минимум возможным чтение: "давайте развеем сомнения, докажем, что оба нормальные люди".

В алкоголизме подозревают президента, в наркомании -- кандидата.

Порошенко на дебаты согласился - и, упомянув правила, установленные законом, тем не менее завершил свой пост словами "Стадион, так стадион".

Андрей Волна

Достойное поведение достойных людей, ценящих и уважающих граждан страны. Их выбор. Их право. Их права.

Константин Калачев

Если боксер раунд за раундом проигрывает по очкам, остается только надежда на нокаут. Правильно Порошенко согласился на дебаты на стадионе. Гамбургский счет.

Евгений Минченко

После того, как Порошенко согласился дебатировать на стадионе (куда он, кстати, может административно нагнать своих сторонников), Зеленскому будет странно упираться в тему медицинской комиссии. Опять же для Порошенко не проблема справку-то предоставить. Вероятность проведения дебатов возрастает.

Риски для Зеленского:

1. Необходимость определяться по конкретным вопросам, которые могут расколоть его ситуативный и эклектичный электорат;

2. Недостаточное знание фактуры;

3. Опасность выхода из образа, попытки «включить умного» (печальный пример Ксении Собчак в 2018 году).

Преимущества Зеленского:

1. Понятный и востребованный образ;

2. Быстрая реакция шоумена.

Риски для Порошенко:

1. Завышенные ожидания. Сложилось мнение (на мой взгляд, ошибочное), что он более сильный дебатёр. Поэтому даже блестящее выступление будет воспринято как должное, а средненькое - как провал;

2. Продолжение десакрализации фигуры главы государства. Риск попасть в комичную ситуацию.

Преимущество Порошенко:

- Возможности манипулирования условиями проведения и процедурой дебатов.

Мустафа Найем

Оба кандидата уверены в своём превосходстве. И судя по всему, дебаты на Олимпийском могут стать политической дуэлью, от результата которых зависит, сможет ли Петр Порошенко переломить ход кампании или лидерство все таки останется на стороне Владимира Зеленского.



Кстати говоря, в нашей истории дебаты уже дважды играли решающую роль. В 1994 Леонид Кравчук встретился с Леонидом Кучмой; Кучма показал, что он более подготовлен и выиграл выборы. А в 2004 году именно дебаты помогли Виктору Ющенко продемонстрировать своё превосходство над Виктором Януковичем.



Между тем, это будут первые в мире президентские дебаты, которые пройдут на стадионе.

Кандидатам хорошо бы пообщаться не только друг с другом, но и с жителями своей страны, считает Леонид Швец:

Способов проявить неуважение друг к другу, к чему, собственно, и сводятся у нас любые контакты, очные и заочные, политических конкурентов, существует превеликое множество и помимо дебатов. А вот чего не хватает, так это интенсивной коммуникации с гражданами. Помните, как президент Порошенко весь срок избегал и сейчас избегает открытых, во всех смыслах, пресс-конференций и интервью? Зеленский во время кампании тоже демонстрирует неприличную степень закрытости. И в этом настоящая проблема, а не в нежелании зайти в одну клетку для дискуссии с президентом, раненным неутешительными результатами и готовым зубами выгрызать любой призрачный шанс.

В то же время многие украинские комментаторы - независимо от их политических симпатий - не сомневаются в том, что Зеленский выиграет если не дебаты, то выборы.

Иван Рыбкин

Кажется, я знаю, кто будет следующим президентом Украины.

И как же это похоже на стилистику Трампа. Против такого популистско-развлекательного лома нет приёма

Светлана Чунихина (Focus.ua)

В прежние времена победа на выборах обеспечивалась телевизором, в нынешние – соцсетями, а Владимир Зеленский – бог и того, и другого. Он не просто пообещал гражданам долгожданную справедливость и избавление от гнета неправедной власти, он создал мир, в котором все это уже произошло. Но в реальном, живом столкновении с людьми, которых так тонко понимает, Зеленский выглядит куда менее ярко. Откровенно плохо он выглядит. Реальность пока не его территория. <...>

И скорее всего, случись классические дебаты, у Зеленского было бы мало шансов на выигрыш. Поэтому идея вызвать соперника на дебаты в НСК "Олимпийский" - пространство, которое принято эмоционально "качать", а не увещевать аргументами или поражать компетентностью – очень сильный ход. Стадион – настоящее "место силы" для артиста, а политик традиционной формации в таких пространствах может потеряться, ему просто не хватит экспрессии.

Не говоря уже о том, что решающая схватка политиков на стадионе, в присутствии многотысячной публики, неизбежно вызывает ассоциации с гладиаторскими боями. А значит, в дело пойдут куда более древние и мощные пласты психического, чем страх нового или надежда на изменения.

На смену королям финансовых потоков идет повелитель чувств. И поручиться за результат всего этого не сможет никто.

Александр Кынев (РБК)

Власть на выборах почти всегда консолидирована совместными решениями и интересами, вынуждена действовать сообща и не умеет идти на выборы разными колоннами. Оппозиция же почти всегда и почти везде расколота. Поэтому в персоналистских режимах, когда действует система выборов в один тур, власти выгодно раскалывать оппозицию. Даже если рейтинг власти падает, занять первое место просто — если все остальные по отдельности получили меньше. Но если туров два, то даже в ситуации консолидированной власти и расколотой оппозиции во втором туре начинается стихийная мобилизация «от противного». Против инкумбента идут голосовать все недовольные действующей властью, даже не участвовавшие в первом туре. Опыт показывает, что на это символическое объединение избирателей почти не влияют договоренности с не прошедшими во второй тур кандидатами. Электорат — это не мешок с картошкой, его нельзя перенести, просто с кем-то договорившись. С другой стороны, лояльные власти граждане, как правило, уже полностью мобилизованы в первом туре. Повторно мобилизовать административными методами одних и тех же людей в стандартные две-три недели между турами очень сложно.

Дмитрий Терешков

В стране, насчитывающей около 40 миллионов жителей, за Порошенко проголосовали 3 миллиона. 3 миллиона из 40. 3 миллиона поклонников Порошенко - это меньше численности греко-католиков в Украине, меньше, чем представителей ЛГБТ. Геев и лесбиянок, а также тех, кто отстаивает их права, существенно больше, чем выбирающих президента Порошенко. 3 миллиона - это в два раза меньше численности русских в Украине. Крымских татар в мире больше, чем поклонников Порошенко.

Когда вы говорите о том, что выбору украинского народа помешали маргиналы, проголосовавшие за Зеленского, вы это серьезно?

Давайте для начала отменим запрет на курение в общественных местах (7 миллионов украинских курильщиков), а потом поговорим о выборе украинцев.

Владимир Федорин

Оказывается, ничто не мешает дебатировать на стадионе.

Раскрою секрет: точно так можно было делать реформы последние три года. Пренебрегая криками фан-клуба, проявляя политическую волю.

Аркадий Бабченко

Я бы на месте Порошенко сейчас бы выдохнул. Поднял руку вверх. Резко опустил её. И со словами: "А <зачем>, собственно, мне все это надо" сел на самолет, откупорил бы на Мальдивах бутылку чачи, и, попивая её на берегу океана, смотрел бы, как благодарные избиратели уже через два три месяца смешивают нового президента Владимира Зеленского с ТААААКИИИМ <дерьмом>, по сравнению с которым все эти потоки про барыгу, липецкую фабрику и миллиарды на крови будут вот вообще детским лепетом. И улыбался бы, улыбался...

Многие пытаются предугадать, что ждет Украину при новом президенте.

Майя Тульчинская

Что Украина бедная страна и множество украинцев едва сводят концы с концами - правда. Что Зеленский сможет быстро это изменить - неправда. Это никто не сможет быстро изменить.

Что в Украине высокие коммунальные платежи - относительная правда. Что Зеленский их снизит - неправда. Он этого даже не обещал.

Что в Украине многие огромные состояния приобретены нечестным путем - правда. Что Зеленский легко отберет эти состояния и раздаст их бедным - неправда. Легко никто ничего ему не отдаст, будет рейдерская война.

Что в Украине нет справедливых судов и верховенства права - правда. Что Зеленский быстро это исправит - неправда. Полностью заменить весь штат судей и прокуроров просто некем.

Что война ужасна - правда. Что лучше жить в мире, чем в войне - правда. Что Зеленский сможет закончить войну - неправда. Закончить войну может либо тот, кто ее начал, либо тот, кто его победил. Зеленский войну не начинал, а побеждать он не собирается.

Что предвыборная кампания Порошенко проведена плохо - правда. Что кампания Зеленского проведена хорошо - правда. Что надо из-за этого голосовать за Зеленского назло Порошенко - неправда. Назло кондуктору можно пойти пешком на Колыму.

Что в политике нужны новые лица - правда. Что Зеленский новое лицо - неправда. У него нет лица, у него есть только маски, которые он, в силу профессии, всю жизнь меняет.

Юрий Касьянов

Зеленский, несомненно, станет президентом. Один только его публичный вызов на дебаты стоит больше, чем вся предвыборная кампания Порошенко с миллионными затратами на рекламу, с его сеткой, его подкупом избирателей, его гастролирующим антимайданом вместе взятыми. Петя своей ложью, своей жадностью надоел до печеночных коликов.

Все старые надоели. Веры никому из них нет. И новых лидеров тоже нет. Лидеров вообще нет. Зеленский - не лидер. Он - шоумен. Он делает грандиозное шоу под названием "выборы президента". И делает его чрезвычайно креативно. Сомнений нет.

Праздник, безусловно, удался. Но наутро будет жёсткое похмелье - денег нет, мира нет, команды нет, политической воли нет. Единственный правильный вариант - возвращаться к нормальной парламентско-президентской республике с привычным разделением властей. Не пытаться быть царём - ни добрым, ни злым. Никаким. Поступаться полномочиями, разделять ответственность с компетентными людьми. И не быть марионеткой. Ведь добрые дяди и тёти непременно захотят порулить за могучей володиной спиной...

Если Зеленскому удастся малое, но архиважное - вернуть Украину на нормальный цивилизованный путь развития - памятник ему можно будет поставить при жизни. Если нет - разочарование будет настолько сильным, что многим захочется твёрдой путинской руки...

Россиянам остается только наблюдать за всем этим с горящими глазами - по настоящим политическим страстям соскучились в том числе и "патриоты".

Сергей Марков

Украина. Сенсация. Будут супер дебаты Зеленского и Порошенко. На стадионе. Трансляция на все украинские каналы. В России тоже будут смотреть. Да и многие европейские каналы что то покажут, следить будут. Супер шоу. Украина на пару часов станет центром мира.

Максим Соколов

В кульминационный момент матча, когда Зеленский и Порошенко напрягают все свои силы, на арену выбегает П. Ю. Верзилов со своими бабами в образе милиционера.

Митя Гурин

Открытые дебаты кандидатов в Президенты Украины на полном стадионе — это удар по России.

И он сильнее санкций.

Эль Мюрид

В России такое представить себе невозможно в принципе. Культуры дебатов кандидатов нет. Культуры ток-шоу, кстати, тоже - трудно назвать культурой то, что насаждают федеральные телеканалы - эти озверевшие лица, брызжащие слюной и кидающиеся друг на друга с кулаками, вынос ведущими ведер с экскрементами - в общем, культурка тут своеобразная. Но пипл, как говорится, хавает - в меню все равно ничего другого не предлагают.

Сам по себе жанр разговора лицом к лицу кандидатов - это важный элемент нормального выбора. Когда президент говорит по бумажке - это одно, а когда он высказывается свободно - это совершенно другое. Тот же Путин на любом массовом мероприятии, когда отрывается от написанного, несет всегда такую дичь, что впору святых выносить. Неудивительно, что его просто не выпускают ни на какие дебаты - кроме сальных анекдотов про гениталии он самостоятельно вряд ли что произнесет, а на бумажке заготовленные ответы на все случаи не напишешь.

Николай Травкин

Неожиданный интерес вызвала в Кремле идея «комика» про дебаты на стадионе.

Накоротке прикинули её к 2024 году. Разногласие возникло лишь в одном. Надевать наручники на оппонента в финальной части дебатов прямо на стадионе или выделить это в отдельный сюжет вне прямого эфира.

Иван Курилла

Вот, наверное, я это знал, но твердо забыл, а сейчас вот увидел: Петр Порошенко родился в сентябре 1965 года, он совсем мое поколение.

(То, что Владимир Зеленский из поколения моих бывших студентов, я понимал).

Это все про смену поколений у власти, "поколенческие программы", которые успевает или не успевает провести каждое поколение в своей стране. (Надо ли напоминать, как далеко от власти мое поколение в России?)

Александр Морозов

украинская демократия отрывается от нас каждый день маршбросками по 5 тыс.км в день: только я хотел написать вчера: "унижает нас, стариков, молодежь! наглые рэперы хотят, чтобы мы тоже в рифму свои взгляды формулировали". Как вдруг сегодня ветхий, 1965 г.р., старец, "дед", согласился на дебаты на стадионе... Вот, что такое "нация", дорогие дети! А вовсе не то, когда глава Росгвардии, говорит, что будет бить юного рэпера приемами армейских спецподразделений, а когда рэпер ему говорит: "давайте стихи почитаем!", то он сразу "куда-то делся".

Евгений Минченко

Судя по обилию и скорости репостов ролика Зеленского в российских соцсетях, он станет популярным политиком не только на Украине, но и в России.

И что с этим делать, пора начинать думать уже сегодня.

Глеб Павловский

популярным в России ему стать нетрудно, а вот в Украине продержаться до сл.выборов в парламент нелегко

Лидеру президентской гонки дает советы Сергей Станкевич:

Владимиру Александровичу Зеленскому, успешному европейскому предпринимателю и телепродюссеру, убедительно лидирующему на президентских выборах в Украине, стоит на часок-другой, выгнав всех из комнаты и отключив телефон, основательно задуматься.

И вот о чём.

По факту голосования победа уже одержана.

Но мракобесное прошлое не отступило, оно смрадно дышит в затылок, зализывая раны.

Партия ненависти, войны и катастрофы (НВК) всё ещё лелеет надежду на реванш.

Либо вырвать "победу" во втором туре голосования, пойдя по бесперделу.

Либо спровоцировать в стране чрезвычайное положение и отложить второй тур.

В любом случае, будет попытка взять под контроль Верховную Раду на парламентских выборах, поставить "своего" премьера, перейти к парламентской республике.

И возобновить уже привычное движение дорогой ненависти к войне и катастрофе.

Поэтому победа во втором туре не должна быть просто "по очкам".

Нужны нокаут и осиновый кол.

По голосам нужно выйти на планку в 70%

Но главное не цифры.

Нужен содержательный мобилизующий манифест.

Нужда прямая апелляция к народу Украины.

Как знаменитая речь Мартина Лютера Кинга "У меня есть мечта..."

Надо предъявить народу Мечту об Украине.

Без цифр и раздачи пряников.

Просто - в какой стране я хочу жить.

И какую я буду строить с вашей помощью.

Есть уникальная возможность открытого медийного доступа к формирующейся нации (партия НВК ещё не контролирует медиапространство, хотя собирается).

В начале должно быть Слово.

И на основе этого Слова - миссия.

Присяга на виду у всех.

Страна услышит.

Поймёт.

В большинстве своём поверит.

И правильно сделает.

А потом (на мой взгляд) надо выйти на дебаты и превратить их в окончательное расставание с прошлым.

Похоронить партию НВК.

И начинать поход на Верховную Раду.

Россия может отреагировать на избрание нового президента и войной, считает Константин Эггерт (DW):

"Крымская эйфория" прошла окончательно. Госпропаганда прочно убедила россиян в том, что Крым - "их", и это перестало интересовать обычных граждан. Барнаул, например, тоже "наш". Что из-за этого возбуждаться-то? Зато повышение пенсионного возраста и НДС, общая усталость от одних и тех же лиц на ТВ, говорящих то же самое, что и десять лет назад, приход в жизнь двадцатилетних, не смотрящих телевизор, изменили общественный климат - и не в пользу власти. "Выборы в Украине - это точно не "выборы Путина", а проявление настоящего народовластия": если верить исследованиям Института социологии Российской академии наук, именно такие идеи постепенно вызревают в российском обществе.

Это и есть главный вызов для Путина - вялотекущая эрозия авторитета нынешней системы. Участившиеся аресты проворовавшихся "бояр" ситуацию немного улучшают, но кардинально переломить не могут. Ни о какой демократизации (пусть и ограниченной), либерализации (робкой) и выходе из изоляции (хотя бы частичной) российское начальство и помыслить не может - потому что это, с его точки зрения, покажет слабость Кремля и лишит его контроля за положением дел.

Поэтому кажущийся сейчас маловероятным вариант номер два - массированное возобновление боевых действий против Украины - со счетов списывать не стоит. Ведь других способов отвлечь население от текущих проблем у российского режима просто нет.

Впрочем, остается еще один испытанный и куда более экономный способ отвлекать население - с помощью телевизора. И в том, что этот способ будет задействован на полную катушку, сомневаться не приходится.