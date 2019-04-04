Джо Байден ответил на обвинения со стороны женщин

Бывший вице-президент США Джо Байден, который сейчас размышляет о выдвижении своей кандидатуры на пост президента в 2020 году, впервые прокомментировал обвинения в неподобающем поведении с женщинами. Видео с ответом политик опубликовал в своём Твиттере.

Поведение, которое несколько женщин сочли неуместным, Байден объяснил попыткой установить "человеческий контакт".

"Я буду гораздо более внимательным. Это моя ответственность, – отметил политик. – Я буду более уважителен к личному пространству других людей".

В среду, 3 апреля, ещё три женщины рассказали The Washington Post о встречах с политиком, во время которых они чувствовали неловкость и смущение. С учётом последних заявлений, обеспокоенность его поведением всего выразили семь женщин.