Джо Байден ответил на обвинения со стороны женщин

Бывший вице-президент США Джо Байден, который сейчас размышляет о выдвижении своей кандидатуры на пост президента в 2020 году, впервые прокомментировал обвинения в неподобающем поведении с женщинами. Видео с ответом политик опубликовал в своём Твиттере.
Поведение, которое несколько женщин сочли неуместным, Байден объяснил попыткой установить "человеческий контакт".
"Я буду гораздо более внимательным. Это моя ответственность, – отметил политик. – Я буду более уважителен к личному пространству других людей".
В среду, 3 апреля, ещё три женщины рассказали The Washington Post о встречах с политиком, во время которых они чувствовали неловкость и смущение. С учётом последних заявлений, обеспокоенность его поведением всего выразили семь женщин.
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Например, жительница Коннектикута рассказала, что Байден "схватил её за голову, положил руку на шею и притянул к себе, чтобы потереться носами". Так описала события десятилетней давности 43-летняя Эми Лаппос, отметив, однако, что не увидела в действиях политика сексуального подтекста.
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Бывший вице-президент в администрации Барака Обамы дважды пытался баллотироваться в президенты – в 1998 и в 2008 году. В настоящее время он рассматривается как наиболее вероятный кандидат в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года, хотя он не делал об этом никаких официальных объявлений.
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По данным опросов, Байден лидирует среди потенциальных кандидатов от демократов. Он опережает сенатора от Вермонта Берни Сандерса в среднем примерно на 7 процентов. Также в тройке лидеров сенатор от Калифорнии Камала Харрис.
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