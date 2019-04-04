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Умер режиссёр Георгий Данелия

Георгий Данелия

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Советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия умер на 89 году жизни. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на его семью.

В феврале он был госпитализирован в тяжёлом состоянии с воспалением лёгких. 24 февраля врачи ввели его в искуственную кому.

Режиссёр и сценарист родился в Тифлисе. Он окончил Московский архитектурный институт и Высшие режиссёрские курсы. Славу ему принесли такие фильмы как "Я шагаю по Москве", "Осенний марафон", "Афоня", "Кин-дза-дза!" и "Мимино".

За фильм "Я шагаю по Москве" он был удостоен специального упоминания жюри Каннского кинофестиваля, а за фильм "Осенний марафон" — приза международной ассоциации кинокритиков на фестивале в Венеции и главного приза фестиваля в Сан-Себастьяне.

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