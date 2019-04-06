Человек из Харбина. Владимир Семаго. Эфир в 21:05

В новом выпуске «Культа личности» – Владимир Семаго, предприниматель, политик, друг Уго Чавеса и недруг братьев Ротенбергов и Игоря Сечина.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Эфир 6 апреля 2019 года в 21.05
В гостях у Леонида Велехова бизнесмен и политик Владимир Семаго
В новом выпуске «Культа личности» – Владимир Семаго, предприниматель, политик, друг Уго Чавеса и недруг братьев Ротенбергов и Игоря Сечина.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Эфир 6 апреля 2019 года в 21.05
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