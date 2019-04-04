В Архангельске могли скрыть размеры полигона для мусора в Шиесе

Площадь полигона для московского мусора на станции Шиес Архангельской области и объем ввозимых отходов во много раз превышают заявленные ранее. Об этом говорится в сообщении, распространённом 4 апреля в соцсетях.

Согласно документу от 10 сентября 2018 года компания "Технопарк" заказала "Институту МосводоканалНИИпроект" провести межевание и поставить на государственный кадастровый учет участок земли рядом со станцией Шиес размером три тысячи гектаров. В приложенном техническом задании говорится о том, что максимальная годовая мощность комплекса по приему твёрдых коммунальных отходов должна составить более двух миллионов тонн.

В октябре 2018 года исполнительный директор компании "Технопарк" Олег Панкратов на заседании и правительства Архангельской показал презентацию проекта и сообщил, что полигон займет всего 300 гектаров, на которые будут привозить 500 тысяч тонн отходов в год.

В середине февраля проверить обстановку на станции Шиес приехала комиссия от Совета по правам человека при президенте России. Тогда министр природы Архангельской области Александр Ерулик заявил, что капитального строительства на полигоне не ведется.

Получить комментарий от представителей властей Архангельской области на момент выхода материала "Радио Свобода" не удалось.

На станции Шиес Ленского района Архангельской области с июля 2018 года идёт строительство полигона для московского мусора. В течение 20 лет в Шиес собираются привезти более десяти с половиной миллионов тонн бытовых отходов. Шиес расположен в возвышенной и заболоченной местности, откуда около 150 ручьев стекают в реку Вычегда, которая впадает в Северную Двину. Местные активисты опасаются, что складирование здесь отходов приведет к экологической катастрофе и международному скандалу.

По данным СМИ, Работы идут без проектной документации, государственной экологической экспертизы и общественных слушаний. Попытку провести несанкционированные слушания в Урдоме в конце января сорвали противники стройки.

В конце февраля активисты блокировали подъезды к полигону и организовали вахты, на которых люди, сменяя друг друга не давали бензовозам проехать к месту строительства. С начала апреля полиция задержала нескольких активистов, подозреваемых в нападении на рабочих в середине марта.

7 апреля во многих населенных пунктах Архангельской области и Коми пройдут акции протеста против строительства полигона для московского мусора в Шиесе.