Армия Халифы Хафтара готовится захватить столицу Ливии

Глава непризнанного правительства Ливии Халифа Хафтар объявил о наступлении своих войск на столицу страны Триполи. Об этом сообщает агентство Reuters.
Главнокомандующий Ливийской национальной армии отдал приказ о наступлении несмотря на призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Он вылетел в Триполи в четверг. Гутерриш призвал обе стороны сесть за стол переговоров с целью предотвратить эскалацию конфликта.
США, страны Запада и Объединенные Арабские Эмираты призывают все стороны конфликта в Ливии к деэскалации напряженности. Российский МИД выразил надежду, что в стране не будет применён силовой сценарий.
После свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи в Ливии началась война между разнородными силами повстанцев, когда-то выступавших единым фронтом. Сейчас в Ливии царит как минимум двоевластие.
Основные стороны конфликта:
- Палата представителей Ливии (Меджлис) – ранее признанный многими государствами парламент. Он избран в 2014 году и известен как "Правительство в Тобруке". Он контролирует обширные области востока, юга и центра страны. Именно его поддерживает нынешняя Национальная армия Ливии во главе с Хафтаром. В марте сообщалось об отправке 300 наёмников Частной военной компании "Вагнер" для поддержки этих войск.
- Правительство национального единства в столице Триполи во главе с Президентским советом под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа. Этот орган власти был создан в 2016 году при поддержке Совета Безопасности ООН.
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