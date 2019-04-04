Армия Халифы Хафтара готовится захватить столицу Ливии

Глава непризнанного правительства Ливии Халифа Хафтар объявил о наступлении своих войск на столицу страны Триполи. Об этом сообщает агентство Reuters.

Главнокомандующий Ливийской национальной армии отдал приказ о наступлении несмотря на призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Он вылетел в Триполи в четверг. Гутерриш призвал обе стороны сесть за стол переговоров с целью предотвратить эскалацию конфликта.

США, страны Запада и Объединенные Арабские Эмираты призывают все стороны конфликта в Ливии к деэскалации напряженности. Российский МИД выразил надежду, что в стране не будет применён силовой сценарий.

После свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи в Ливии началась война между разнородными силами повстанцев, когда-то выступавших единым фронтом. Сейчас в Ливии царит как минимум двоевластие.

Основные стороны конфликта: