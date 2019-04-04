ЕСПЧ уведомил Россию о жалобах родственников погибших рейса MH17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уведомил Россию о жалобах 380 родственников погибших в результате авиакатастрофы рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом говорится в сообщении на сайте ЕСПЧ.

Заявителями являются граждане более 10 стран, в том числе Австралии, Германии, Нидерландов, Малайзии и Израиля. Как отмечают в ЕСПЧ, инициаторы жалобы утверждают, что Россия непосредственно или косвенно несет ответственность за крушение лайнера. Российские власти не проводили своего расследования, а также не сотрудничали с другими странами в рамках их расследований, говорится в документе.

Самолёт "Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек – граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии и ещё семи стран, все они погибли.

Международная следственная группа в мае 2018 года представила доклад, из которого следует, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", ракетой которого мог быть сбит "Боинг", прибыл в Донбасс с базы 53-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил России, дислоцированной под Курском.

Москва отвергает обвинения в причастности к крушению авиалайнера и заявляет, что отказывается обсуждать вопрос ответственности за катастрофу.

В конце марта представители Нидерландов и Австралии провели консультации с Россией по делу о крушении самолета, однако о деталях трёхсторонней встречи не сообщалось.