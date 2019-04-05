"Мы все-таки горюем". Соцсети прощаются с Георгием Данелией

4 апреля умер на 89-м году жизни кинорежиссер Георгий Данелия. В Сети прощаются с ним и вспоминают любимые фильмы - у каждого этот список свой.

Виктор Матизен

Данелия. Ушел вслед за Хуциевым. Вечная память постановщику "Сережи", "Я шагаю по Москве", "Тридцати трех", "Джентльменов удачи", "Не горюй", "Мимино", "Осеннего марафона", "Кин-дза-дзы", "Паспорта", "Орла и решки" и других замечательных фильмов...

Ефим Шифрин

Не стало Георгия Данелии. Словно потянули друг друга наши великие мастера.

Боже, как грустно...

Игорь Иртеньев

Не стало Георгия Данелии, последнего из великих наших режиссеров. Они ушли друг за другом, два прекрасных московских грузина, два еще недавно живых классика, два аристократа духа. Уход был ожидаемым, но боль от этого не меньше.

С Марленом Мартыновичем мы простились совсем недавно, прощайте же и Вы, Георгий Николаевич, вечная Вам память и сердечная благодарность. Без Ваших фильмов я бы никогда не стал тем, кем стал. И думаю, не я один. Покойтесь с миром.

Ирина Павлова

Господи, да что же это они - косяком...

Словно птицы, стаей собираются.

Умер Георгий Данелия.

А от него нам остались «Серёжа», «Я шагаю по Москве», «Не горюй!», «Мимино», «Осенний марафон», «Совсем пропащий», «Кин-дза-дза»...

Прощайте, Георгий Николаевич, вечная Вам память.

Виктор Шендерович

Для моего поколения несколько лет назад наступил период плановых катастроф. Уходят из жизни те, без которых невозможно представить себя. И каждый из них - единственный.

Георгий Данелия... Произносишь имя - и улыбаешься целому миру, который возникает в душе.

Вычесть из нее "Не горюй!", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-дза-дза"... - и это уже не ты.

Минус любовь, минус ирония, минус ум, минус печаль...

Данелия - это, конечно, никакое не советское кино. Мало ли при ком писали Гоголь и Чехов! Это было - про нас, про людей, и снято с такой любовью, с таким юмором и таким знанием человека, что переживет любую пошлую злобу дня. Это кино - навсегда.

Прощайте, Георгий Николаевич! Какое счастье, что вы были.​

Аркадий Кайданов

Можно, конечно, считать, что массовый уход из жизни ярких, талантливых, достойных людей - просто проблема возраста.

Но я не могу отделаться от метафизического толкования: им просто стало невыносимо противно наблюдать за происходящим в мире.

Ну, что было делать в такой жизни Георгию Данелии?

Олег Лекманов

«Ларису Ивановну хочу!», «Ку!», «алкач», «Я сейчас так хохотался», На речке, на речке, на том бережочке...» (песня звучала во многих фильмах Данелии) - это с нами надолго, это с нами навсегда...

А как гениально у него играет «талисман» Евгений Леонов...

Ужасно грустно...

Александр Кобринский

"Осенний марафон" не зря стал культовым фильмом советской интеллигенции 80-х годов. Этот фильм и сейчас не устарел. Если бы Георгий Данелия снял только его, уже это сделало бы его великим режиссером. Огромная потеря!

Антон Долин

Данелия моего детства - «Кин-дза-дза». Как же я сразу влюбился в этот фильм! Сколько в нем было немыслимой свободы.

Данелия моей юности - «Я шагаю по Москве». Лучший фильм ever о моем родном городе.

Данелия моих взрослых лет - «Осенний марафон», о несвободе, о человеческой слабости, о поиске, о беге на месте. Фильм, после которого во мне возник страх: только не стать таким.

Удивительный режиссёр. Думаю, его дарование вполне сопоставимо с феллиниевским (нет, я всегда так считал, а не только под влиянием момента).

Михаил Козырев

Я помню, как мы смотрели "Мимино" с родителями. И в этот момент - звонка в Тель-Авив вместо городка Телави - у мамы и у папы в глазах появились слёзы. Я не стал их потом спрашивать, почему. Но в этом эпизоде сконцентрировано столько всего... Нежелание и желание уехать из страны; непонимание того, что может ждать впереди, но при этом точный неминуемый итог: тебя всегда будет мучить тоска по родному дому и каждый раз, когда ты будешь петь песню из детства, даже с незнакомым человеком по телефону, тебя будут душить слёзы...

Спасибо за этот эпизод, Георгий Николаевич Данелия! Спасибо за фильмы, которые я помню и люблю всю свою жизнь.

Виталий Рувинский

Перечисляя фильмы Георгия Данелии (безусловно, великие), не так уж часто упоминают «Паспорт».

А для меня он - самый любимый и близкий.

Алексей Красовский

Два дня назад пересмотрел Осенний марафон и заметил, что совсем не помню в нем сцену с дочерью (когда Лена спорит с отцом про выбор занавесок и кто сильнее издевается над матерью), почему-то не придавал этой сцене значения раньше, а тут вдруг заметил: и этот затянувшийся ремонт и записку жены, которая, оказывается, всегда была остроумной и сильной (не только в отрывании рукавов). Сегодня узнал, что ушел сам Георгий Данелия. Мой самый любимый режиссер, подаривший мне фильм про моего отца, примиривший меня с ним. Первый раз я смотрел Афоню в летнем кинотеатре, папа тогда сидел в колонии, а я смотрел на экран и когда весь зал хохотал почему-то грустил (как грущу и сейчас). Афанасий был мне таким же родным человеком как, наверное, все персонажи Данелии, несчастные в основном. Три года назад, когда у меня появился повод, я набрался храбрости и позвонил Георгию Николаевичу. Пригласил на премьеру. Это был короткий диалог и, кажется, я не успел сказать ничего важного, того, что обычно говорят сейчас, когда человека не стало. Спасибо, что вы были в моей жизни и делали эту жизнь счастливее даже когда рассказывали об одиноких и запутавшихся людях.

Даниил Коцюбинский

Даже если бы он оставил нам только одну вещь - фильм "Кин-Дза-Дза", то встал бы в один ряд с Шекспиром, Свифтом и Орсоном Уэллсом.

Так жаль, что его больше нет...

Михаил Виноградов

Мой личный рейтинг фильмов Георгия Данелия вполне предсказуем.

1. Джентльмены удачи. Хотя он был там авторов сценария и снял там всего несколько сцен, а остальное делал другой режиссер, это самый данелиевский фильм. Совершенный фильм, к которому вообще невозможно прицепиться.

2. Кин-дза-дза. Совершенно странный и нелепый в момент выхода на экране, но зато потом так заживший своей жизнью, как никто другой. Из великих картин той эпохи "Собачье сердце" было дискредитировано поздним реальным Бортко, а Рязанов с его последней соизмеримой с Кин-дза-дза вершиной "О бедном гусаре замолвите слово" - с творчеством позднего Рязанова. А здесь все безупречно. Даже круче книги "Незнайка на Луне".

3. Тридцать три. Половина из вас не смотрела (да и запрещен он был больше двадцати лет). Одновременно эксцетричный, смешной и неглупый - редкое сочетание.

Но все равно все напишут, что автор "Мимино", "Осеннего марафона" и "Я шагаю по Москве".

Впрочем, что они понимают?

Платон Беседин

«Джентльмены удачи» - любимый фильм моей мамы. Да я и сам не представляю себя без него. А «Кин-Дза-Дза» - это великая философия, перенесённая на экран. Уже этого достаточно, чтобы навсегда остаться в сознании десятков миллионов. Но есть ещё и "Мимино", и "Афоня", и "Тридцать три" - тут билет в бессмертие.

Мне не нравится старомодное определение – «титан». Но Данелия, несомненно, был титаном. Одним из последних – тех, кто ещё с нами…

И тем острее вопрос: кто вместо? И какие фильмы станут показывать через 30 лет на Новый год? Есть что? Или опять – «Джентельмены удачи»? Я не против их и в сотый раз посмотреть. Только за. Но пора бы наконец задуматься о новом кино.

Светлая память. Данелия ушёл. Но может ли навсегда уйти тот, чьё кино наизусть знают миллионы? Он, наоборот, живее многих.

Лев Рубинштейн

На днях я случайно наткнулся на кинофильм "Не горюй!", который знаю практически наизусть. И не смог оторваться, посмотрел с начала и до конца. Не знаю, в который уже раз.

Светлая память Мастеру.

Фильм "Не горюй" вспоминают особенно часто - как и рассказ о поминках "Похороны в жанре трагикомедии".

Юрий Рост (Новая газета)

Как не горевать, Николаич?

Мы так любили друг друга. Мы жили в придуманном и созданном тобой мире, который легко сползал с белой простыни экранов и поселялся в нас, порождая светлую грусть, улыбку и надежду.

Он никого не обманывал, не пугал и ничего не обещал. Только возможность узнать человека в толпе! И даже твой ржавый мир в великом фильме «Кин-дза-дза!» был узнаваем, а значит, не опасен.

Он, добрый человек Георгий Николаевич Данелия — он оставил нам всем невероятное богатство, наполненное любовью и обаянием. Свои фильмы и книги.

Как будет одиноко без него.

Как мне будет невыносимо не хватать его премудростей и споров.

До последних дней он придумывал картинки, сюжеты, с юмором обсуждая свои похороны.

— Женя меня подвел, — сказал он о своем друге Евгении Примакове. — Если бы я ушел раньше, он бы позаботился о кладбище.

Помните сцену прощания из «Не горюй!»?

— На каком доме тебе повесить доску, Гия?

— Там, где мы жили с мамой и папой. Не перепутай!

Екатерина Барабаш

Вот теперь она забрала, кажется, всех. Георгий Николаевич Данелия был последним из тех, кого нельзя было не любить. И если бы не близкие, то и делать тут, внизу, больше нечего. Все уже там. Все они ушли тихо и достойно - просто ушли и прикрыли за собой дверь. А нам стучимся туда - пустите и нас, нам без вам плохо, а они только усмехаются и не пускают. Не помню, кто начал первым, но последним стал Георгий Николаевич. Последний из безупречных. Это больше, чем великий, поверьте. К нему не цеплялись никакие "но" - "он большой режиссер (актер, писатель, но..." - как не цеплялись к Хуциеву, Юрскому... Данелия - это бесконечность и непознанность. Он был философ, который словно стеснялся своей серьезности и прятал ее за шутками. Одна только сцена поминок в "Не горюй!" стоит сотен глубоких трактатов о жизни и смерти. Данелия - это та свобода, которая никак не связана с режимом, - настоящей свободе плевать на режимы, ей не нужны революции и диссидентство. Она просто есть, хотя и дается не всем. Данелия был ее уникальным "клиентом" - он ни разу ей не изменил. Все его фильмы - это неподдельная любовь к человеку, а она по факту равно свободе.

Холодно стало. Данелия оставался последним, кто согревал нас, даже уже когда был болен и давно ничего не снимал. Легкого пути, Георгий Николаевич. Не сердитесь, но мы все-таки горюем.

Илья Жегулев

Не Данелию жалко, жалко нас, что мы без Данелии.

Недавно как раз вспоминал его рассказ о похоронах. Такой Данелия - мог смеяться над самым серьезным, удивительный и прекрасный человек, который всегда с иронией и по-философски относился к вечности.

Анна Меликян

Последний раз по телефону говорил так - Нет, ну летом умирать как-то нехорошо, все в экспедициях, никто на похороны не придет. Осенью тоже не годится, это же все время дожди, как вы там под дождем на кладбище стоять будете, нехорошо. Ну а зимой совсем неприлично, погода ужасная. Надо бы до весны дотянуть.. Дотянул. Сегодня был прекрасный солнечный теплый день..

Марина Разбежкина

Я всего лишь раз встречалась с Георгием Данелией.

Мне было 25, и я хотела стать режиссером, снимать документальное кино.

В тот год принимал Данелия, на игровое.

И я решила пойти.

Меня завораживают люди с лёгким дыханием. Уже вышло "Не горюй", я смотрела его раз двадцать - там было столько свободы! Я пыталась научиться дышать этим воздухом.

В те юные годы я была куда умнее себя сегодняшней. Уже были прочитаны Кракауэр, Арнхайм, и даже Бела Балаш. Эйзенштейн был изучен полностью: избранные произведения в 6-и томах.

Ну, и естественно, все фильмы, которые можно было тогда увидеть, были увидены.

На втором туре была встреча с Мастером.

Он был хмур.

Сразу попросил сделать актерский этюд. Видимо, про знание ему было все понятно: моя физиономия была перекошена излишним интеллектом.

Данелия попросил позвать корову.

Про корову было неожиданно и я переспросила.

- Корова потерялась, - сказал Данелия, - в оврагах запуталась, а вам её надо найти.

Никогда до этого мне не приходилось искать пропавшую корову. У меня вообще был очень небольшой опыт общения с животными. Я жила в домашней библиотеке. В этот монастырь не доносилось мычание застрявшей в овраге коровы.

- Машка, - тихо позвала я.

- Перед вами река, - сказал Данелия. - Корова перебралась вброд на тот берег. Она вас не слышит.

- Машка! - закричала я отчаянно.

- У вас единственная корова. Если её задерут волки, вам не прокормить детей.

Теперь в этой задаче было еще больше неизвестных: шастающая по оврагам корова, голодные волки, умирающие дети.

- Машкааа! - заорала я.

В этом вопле было много несчастья и правды.

- Спасибо, - сухо сказал Данелия. - Вы свободны.

Меня не приняли. Он догадался: я страдала не по пропавшей корове, просто очень хотела стать режиссером.

Спасибо вам, Георгий Николаевич!

Я поняла тогда что-то важное про жизнь.

Пусть вам будет легко там, куда вы исчезли.

​Наталья Москалонова

Мне очень нравилось, как он в своей книге "Тостуемый пьет до дна" пересказывал сюжет "Мимино" -" деревенский летчик Валико Мизандари летает на маленьком вертолете, возит крестьян и кино по деревням и влюбляется в стюардессу большого белого лайнера. Приезжает в Москву. Попадает в большую авиацию, летает на лайнере по всему миру. Но понимает, что это не для него. Возвращается в деревню, где он нужен отцу, сестре, племяннику, своей собаке Зарбазану и всем, всем, всем". Мне вот кажется и Данелия нужен был всем, всем, всем

Уходит эпоха - вот что эти слова значат? Уходит частичка твоей вселенной, твоего мира, "то без чего нас невозможно представить, еще сложнее понять".

Алексей Лапшин

Георгий Данелия был в высшей степени национальным грузинским и одновременно общечеловеческим режиссёром. Если бы не искусственные барьеры холодной войны с обеих сторон, несомненно, его фильмы стали бы общепризнанной классикой мирового кино. Но от того, что они остались достоянием только советской культуры, значение их не меньше. Данелия был одним из самых тонких и лирических комедиографов и в советском, и в мировом кинематографе. Мастером грустной комедии человеческой жизни, а не комедии положений. Из кино он ушёл очень вовремя. Не стал, как иные его коллеги, снимать всякую дребедень, пытаясь подстроиться под новую реальность. Символично , что он умер сразу после Марлена Хуциева - другого грузинского старца. Они снимали очень разное, но дополняющее друг друга кино.

Роман Доброхотов

Лучший режиссёр в истории русского/советского/грузинского кино

Сергей Максимишин

Юрский, Данелия. Последние великие. И близко никого нет на замену.

Антон Орех

А вообще, было у нашего юмористического-сатирического-лирического кино три кита: Гайдай, Рязанов, Данелия. Большинство наших шуточных цитат - из их фильмов. Теперь ушел последний из них, увы.

Михаил Виноградов

Вдогонку к уходу Георгия Данелии.

Каждый раз в подобных случаях мы сталкиваемся с повышенной концентрацией пафоса, подчеркнутым самоистязанием и многократно высмеянным "Уходит эпоха".

Но из прочитанных откликов соглашусь с одним.

Несмотря на пребывание с нами Марка Захарова, Игоря Масленникова, Владимира Меньшова, Глеба Панфилова, Николая Досталя и даже (в конце концов) Никиты Михалкова пришла пора сказать.

Советского кино больше нет.

Ольга Рязанова

Попала в ящике на кусок Малахова, где какие-то непонятные люди несут ахинею на тему «Я и Данелия». Телевизионные стервятники и мародеры слетаются на добычу, расталкивая друг друга локтями. Папа называл их гробокопателями. Делается это в спешке, тяп-ляп, отсюда и позорные ошибки.

Я бы и не стала об этом писать, если бы не дикий малаховский ляп. Вдруг он заявляет: «Первая жена Георгия Николаевича Ирина Гинзбург в шоке от смерти режиссера. Она до сих пор ревнует его к Виктории Токаревой. Мы связались с ней по телефону».

Появляется фотография Ирины Гинзбург, жены Журбина, годящейся Данелии в дочери, и что-то там говорит. Я в полном охренении выключила телевизор и полезла в Википедию. На самом деле, она тезка первой жены Данелии, на которой он был женат в начале 50-х. Но какая разница, времени вникать нет, пипл все схавает. А вот что сейчас происходит с Ириной Гинзбург-Журбиной, не могу даже и представить.Но, в общем, это не важно.

Церемония прощания с режиссером пройдет в Доме кино в Москве 9 апреля.