Reuters: секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерь

Агентство Reuters опубликовало новое расследование об объекте рядом с хутором Молькино под Краснодаром, который - как утверждается - используется для подготовки бойцов частных военных компаний перед их отправкой в Сирию. Казармы, которые находятся за периметром военной базы министерства обороны России под Молькино - три двухэтажных здания - по документам обозначены как пионерский лагерь, говорится в расследовании журналистов Reuters.

Строительством зданий, которые формально не имеют отношения к минобороны России, по данным агентства, занималась компания "Мегалайн", связанная с компанией "Конкорд" близкого к президенту Владимиру Путину бизнесмена Евгения Пригожина.

Авторам расследования Reuters не удалось выяснить, какую роль Пригожин сыграл в строительстве этого лагеря и играл ли её вообще, а также, как "Мегалайн" был выбран для стройки и каково происхождение денег, заплаченных за возведение казарм.

Министерство обороны России не ответило на вопрос агентства о предназначении зданий в Молькино. В Кремле заявили, что "вообще это не их вопрос".

Компания "Мегалайн" на письменные вопросы Reuters не ответила, а связанные с ней телефонные номера молчали.

В "Конкорд менеджмент и консалтинг", принадлежащей Пригожину, отказались отвечать на вопросы агентства.

Весной прошлого года расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) подтвердила подлинность снимков базы "частной российской военной компании Вагнера" в Краснодарском крае, которое опубликовало издание Znak.com. В CIT, изучив снимки со спутника, выяснили, что строительство базы "ЧВК Вагнера" в Молькине началось в ноябре 2014 года и закончилось не позднее марта 2016 года.

По данным СМИ, в рядах "частной военной компании Вагнера" состоят около четырех тысяч человек. Наемники, предположительно, воевали на востоке Украины в рядах сепаратистов, а также воюют в Сирии на стороне войск Башара Асада.

Кремль отправку частных военных контрактников в Сирию отрицает. Наемничество в России запрещено законодательством.

Евгений Пригожин и его компании известны как крупные государственные подрядчики на закупках продуктов питания, из-за чего в СМИ его называют "поваром Путина". Его связывают также с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой "фабрикой троллей" - и финансированием "частной военной компании Вагнера", бойцы которой воевали на востоке Украины и в Сирии. Пригожин включен в санкционный список США.