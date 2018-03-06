CIT подтвердила подлинность снимков базы "ЧВК Вагнера" вблизи Молькино

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) подтвердила подлинность снимков базы "частной российской военной компании Вагнера" в Краснодарском крае. Ранее фотографии базы опубликовало издание Znak.com.

В CIT, изучив снимки со спутника, выяснили, что строительство базы "ЧВК Вагнера" вблизи хутора Молькино началось в ноябре 2014 года и закончилось не позднее марта 2016 года. При этом издание Znak.com со ссылкой на местных жителей сообщало, что впервые наемники появились в Молькино еще в 2013 году, то есть до начала войны в Донбассе, в которой, предположительно, "ЧВК Вагнера" использовали впервые.

По данным СМИ, в рядах "частной военной компании Вагнера" состоят около четырех тысяч человек. Наемники, предположительно, воевали на востоке Украины на стороне сепаратистов, а также воюют в Сирии на стороне войск Башара Асада.

Znak.com пишет, что в ближайшее время "вагнеровцев" якобы собираются отправить в Судан. Лидер этой страны – Омар аль-Башир – обвиняется Международным уголовным судом в военных преступлениях, в частности в геноциде. В 2017 года во время визита в Россию аль-Башир попросил у президента Владимира Путина защиты от "агрессивных действий США".

Финансированием "ЧВК Вагнера", по данным СМИ, занимается российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют близким другом Путина.