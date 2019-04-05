Крымскотатарский активист рассказал об избиениях сотрудниками ФСБ

Крымскотатарский гражданский журналист Ремзи Бекиров, задержанный сотрудниками ФСБ в рамках дела Хизб ут-Тахрир в Ростове 28 марта, рассказал об обстоятельствах операции правоохранителей и пожаловался на неоднократные избиения, которым подвергся во время задержания.



27 марта сотрудники ФСБ и полиции провели массовые обыски в аннексированном Крыму и задержали 20 крымских татар по обвинению в принадлежности к исламской партии Хизб ут-Тахрир, признанной в России террористической и запрещённой. Все они были активистами правозащитной организации "Крымская Солидарность".

Четверых активистов не оказалось дома, о задержании троих в Ростове

стало известно лишь на следующий день. Бекиров был среди

задержанных и сумел через адвоката передать рассказ об избиениях,

которым подвергся со стороны сотрудников ФСБ. Местонахождение еще

одного активиста Эдема Яячикова до сих пор неизвестно. Полиция

отказывается возбуждать дело о похищении, несмотря на заявление

супруги активиста.



"Нас задержали 27 марта, где-то в 21-22 часа, в городе Аксай, в кафе.

Зашли человек 10-15, сразу повалили и начали избивать. В основном били по ногам, приказа бить по голове не было. Единственное, кто-то видимо попал всё-таки Осману Арифмеметову по голове и он потерял сознание. Но его быстро привели в чувство", - рассказал адвокату Ремзи Бекиров.



У активиста был с собой рюкзак со сменной одеждой и 46 тысяч рублей,

отметил адвокат Эдем Семедляев. "После задержания он эти деньги не видел. В протоколе он указал все изъятое и просил, чтобы средства

вернули эти средства его супруге. По настоящее время он не знает, где

эти вещи и где деньги", - рассказал адвокат.



"После этого их заковали в наручники и вывезли куда-то в лес. Там их

также побили. Ребята уже были готовы прощаться с жизнью. После этого, их около 6 часов везли до Тимашевска, в наручниках, застегнутыми сзади на спине. В пути слышали в свой адрес постоянные угрозы, оскорбления. В Тимашевске приехали сотрудники ФСБ из Симферополя, пересадили их в другой автомобиль и утром 28-го марта, они были уже в Симферополе", - передал адвокат рассказ активиста.



По прибытии в Симферополь всех троих активистов допросили, предъявили обвинение и арестовали до 15 мая в Киевском районном суде. Защита опротестовала все аресты и подала ряд жалоб.



"Их покормили в 22 часа 28 марта, то есть, сутки они ничего не

ели. Только несколько раз была возможность попить воды. В наручниках

читали намаз. 29 марта в 8 утра, всех 23 человек погрузили в автозаки.

Уже в аэропорту они поняли, что их увозят из Крыма. Затем их посадили

в большой самолёт. Куда их везут - им не сказали. Только лишь когда

вышли из самолёта, поняли, что находятся в Ростове-на-Дону. Всех в

автозаках развезли по изоляторам. Синяки на ногах зафиксировали.

Ремзи указал, что побои нанесли ему во время задержания", - рассказал Семедляев.



По сведениям "Крымской Солидарности", подтвержденным в генконсульстве Украины в Ростове, всех активистов распределили по СИЗО Ростова, Шахт и Таганрога. Ремзи Бекиров содержится в СИЗО-1 Ростова при ФСБ вместе с Ризой Изетовым, Шабанов Умеровым и Русланом Сулеймановым, которых обвиняет в организации ячейки Хизб ут-Тахрир. Остальных 20 арестованных крымских татар обвиняют в участии в организации.



Всего с 2014 года в Крыму по делу Хизб ут-Тахрир были арестованы 55 крымских мусульман. Никто из них не признает вины, все настаивают на том, что их преследуют по религиозному признаку, большинство признаны правозащитным движением "Мемориал" политзаключенными.

После массовых задержаний 27 марта Госдепартамент США осудил действия российских властей и призвал немедленно освободить всех крымских татар и других "несправедливо осужденных украинцев".