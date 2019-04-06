Правда о поколении Z. Эфир в 18:00

Чем центениалы отличаются от других людей – в мифах и реальности, обсуждаем с научным сотрудником Центра исследований современного детства НИУ ВШЭ Александрой Бочавер, студентом Арманом Туганбаевым и психологом Натальей Богачевой.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 6 апреля в шесть часов вечера.