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Рожденные после СССР

Правда о поколении Z. Эфир в 18:00

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Чем центениалы отличаются от других людей – в мифах и реальности

Чем центениалы отличаются от других людей – в мифах и реальности, обсуждаем с научным сотрудником Центра исследований современного детства НИУ ВШЭ Александрой Бочавер, студентом Арманом Туганбаевым и психологом Натальей Богачевой.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 6 апреля в шесть часов вечера.

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