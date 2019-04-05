В Приморье в вольерах "китовой тюрьмы" установят видеокамеры

В вольерах косаток и белух в "китовой тюрьме" Приморья установят видеокамеры. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Видеокамеры, по мнению сотрудников института, помогут разработать индивидуальные планы реадаптации животных.

Эту работу российские ученые проведут совместно с международными экспертами. Сегодня во Владивосток прибыла команда французского океанографа Жана Мишеля Кусто.

По словам главы общественной организации "Экологическая вахта" Дмитрия Лисицына, фонд Кусто привлек для экспедиции в Приморье лучших в мире экспертов по реабилитации и выпуску на свободу китов. "Если учесть, что сам Кусто пробудет в крае до 9 апреля, а остальные эксперты – до 11, и если им все эти 3-5 дней позволят провести в "китовой тюрьме", думаю, они успеют оценить состояние животных и существующие условия для их выпуска в естественную среду обитания", – рассказал Лисицын.

Ранее глава Министерства природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин предложил обществу "Будущее океана" Жана-Мишеля Кусто снять документальный фильм о спасательной операции косаток и белух.

В конце октября активисты Гринпис России рассказали, что в бухте Средняя содержатся 11 детенышей краснокнижных косаток и 90 белух, выловленных в российских водах для незаконной продажи в Китай. Сейчас в "китовой тюрьме" находятся 10 косаток и 87 белух, несколько животных, как считают экологи, погибли. Стоимость одной косатки в дельфинариях и океанариумах Китая составляет от 1 до 15 миллионов долларов. Коммерческая добыча дельфинов в России запрещена законом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном вылове млекопитающих.

Президент России Владимир Путин в феврале поручил решить судьбу находящихся в бухте Средняя животных до 1 марта.

Освободить косаток и белух призывали мировые знаменитости, в том числе голливудские актёры Памела Андерсон и Леонардо ди Каприо.