68-летняя тёща советника Путина Сергея Глазьева Лилия Гомзик запустила в аннексированном Россией Крыму бизнес по выращиванию устриц. Её партнёры по бизнесу — генерал-майор российской полиции, брат депутата Верховной рады Украины и один из крупнейших застройщиков в Самаре. Выращивание морских деликатесов — сложный бизнес с долгой окупаемостью, но четверо предпринимателей успешно взаимодействуют с государством, рассказывает BBC.

В 2016 году компании, которой владеют бизнесмены, получили от Росрыболовства и российского минимущества Крыма право на использование почти 160 гектаров водной акватории озера Донузлав и территории расположенного на берегу озера санатория. В 2017 году в садки на озере были выпущены более 2 млн штук устричной молоди. Первый урожай устриц можно будет собрать только через три года после посадки, но рынок производимых в России морских деликатесов растёт после введения Россией продуктового эмбарго в 2014 году.

Для 68-летней тёщи Глазьева бизнес по разведению креветок — первый в карьере предпринимателя. Сам Глазьев, бывшим министром внешних экономических связей России в правительстве Виктора Черномырдина, регулярно выступает в молодёжном лагере на южном берегу озера, а его дети любят отдыхать в этом районе Крыма, пишет BBC. Советник Путина внесён в санкционные списки после аннексии Крыма Россией.

Партнёры Гомзик— двое бывших госслужащих и один бизнесмен. Один — бывший замруководителя департамента градостроительной политики Москвы Константин Королевский. Его сестра, Наталия Королевская, в начале 2010-х была министром социального развития Украины в правительстве Николая Азарова, а сейчас — депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока".

Ещё четверть в бизнесе — у ветерана войны в Афганистане, генерал-майор полиции Геннадий Удовиченко. Он был офицером спецназа в Афганистане, работал в администрации президента и в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. После ликвидации ФСКН он занялся предпринимательством и значится вице-президентом и преподавателем на сайте Федерации Окинава каратэ и Кобудо России. Четвёртый предприниматель — один из крупнейших застройщиков Самары, директор строительной компании "Град" Эдуард Шматков.

В июне прошлого года РБК сообщало, что производство устриц в России выросло в 265 раз за три года после введения эмбарго на западные продукты. Большая часть устричных ферм в стране, по данным Росрыболовства, расположены в аннексированном Крыму и Приморском крае.

Глазьев не стал комментировать расследование BBC, связаться с Гомзик изданию не удалось, гендиректор компании, выращивающей устрицы в Донузлаве заявил изданию, что у него нет владельцев.