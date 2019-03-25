Севастопольцы. Сторонники "крымской весны" через 5 лет после аннексии

Севастополь, самый пророссийский город Крыма, начал отмечать пятилетие присоединения полуострова к России задолго до того, как приехал Владимир Путин.

До него Крым посетили депутаты Госдумы. Свои мероприятия организовал мотоклуб "Ночные волки" во главе с Александром "Хирургом" Залдостановым. На выставленную в городе военную технику залезали дети – под рев мотоциклов разъезжавших по улицам "Ночных волков". Сотни севастопольцев вдоль ограждений и под присмотром Росгвардии махали флажками России и выражали радость. Уличные празднования собрали сторонников "крымской весны"; тем, кто аннексию Россией Крыма не приветствовал, вроде подвергшихся притеснениям украинских, крымско-татарских активистов, на праздничных мероприятиях делать было нечего.

В финансовом плане Севастополь потерял от аннексии Крыма, наверное, больше всех. В бюджет перестали поступать платежи от Черноморского флота, а сами моряки теперь оказались "дома" и не получают доплаты за службу "за границей". Через пять лет после аннексии недовольных оказалось много. Люди жалуются на "дикую застройку" города, на уничтожение деревьев и наплевательство чиновников. "То, что делали при Украине, еще хуже делают сейчас", –ругаются севастопольцы. Но они пришли на площадь Нахимова с российскими флажками, называют аннексию "чудом" и плачут от нахлынувших эмоций, вспоминая, как в 2014 году на этой же площади ждали результатов "референдума". "Каждый час объявляли итоги голосования, как мы захватывали города", – говорят они.

Севастопольцы считают, что это они "принесли победу России" в Крыму. Они гордятся этим и обижаются, когда эту заслугу оспаривает кто-то другой, будь то губернатор Крыма Сергей Аксенов или байкер "Хирург". Пожилая женщина рассказывает, как плакала, когда объявили о присоединении: "Будто меня потерявшимся ребенком мать нашла на вокзале". Кто-то говорит, что местные власти "предали Россию в Севастополе", "трусам на мотоциклах дали землю за бесценок, а севастопольцам работать негде", но "крымской весне" рады, потому что в составе Украины "бабушки не могли прочесть рецепт на украинском". Мифология аннексии, наверное, нигде не проявляется так ярко, как в Севастополе.

Севастопольцы, вышедшие на улицы сторонники "крымской весны" – в фильме Антона Наумлюка.