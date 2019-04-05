В Boeing признали, что 2 самолёта разбились из-за ошибки программы

Президент корпорации Boeing Деннис Мюиленбург официально признал, что причиной катастрофы самолётов "Боинг-737 MAX" в Индонезии и Эфиопии в последние месяцы стала некорректная работа программного обеспечения.

Мюиленбург записал видеообращение, в котором выразил соболезнования близким пассажиров и членов экипажа, погибшим на борту обоих самолётов. "Все мы в компании ощущаем огромную серьезность этих событий", – сказал президент Boeing. Ссылаясь на опубликованные в четверг данные предварительного отчёта о причинах крушения самолёта в Эфиопии, Мюиленбург признал, что "в обоих случаях система, известная как MCAS, сыграла решающую роль".

Речь идёт о системе, которая автоматически переключает стабилизатор на пикирование (опускает нос самолёта по направлению к земле) в случае, если получает сигнал, что самолёт выходит на слишком большие углы атаки (поднимает нос) и теряет скорость. Оба раза – в Индонезии и Эфиопии – по предварительным данным, сломался датчик, и система ошибочно начала свою работу, направив самолёт к земле. Пилоты пытались её отключить, однако не смогли.

Президент Boeing пообещал, что в ближайшее время в программное обеспечение самолётов модели 737 MAX будут внесены изменения. "Это обновление, наряду с соответствующими учебными материалами, которые получат пилоты, исключат возможность непреднамеренной активации системы MCAS", – говорится в обращении.

В "Боинге" по прежнему уверены в безопасности этих самолётов и после обновления программного обеспечения надеются на то, что будет снят введённый сейчас во всех странах мира мораторий на их полёты.

В результате крушения самолёта компании Ethiopian Airlines после вылета из аэропорта Аддис-Абебы 10 марта погибли 157 человек. В октябре 2018 года такой же самолёт разбился в Индонезии, погибли 189 человек. Многие эксперты почти сразу обратили внимание на схожесть обеих катастроф. В "Боинге" призывали к осторожности с выводами вплоть до публикации предварительного отчёта.