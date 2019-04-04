Повреждение датчика могло быть причиной крушения "Боинга" в Эфиопии

Причиной падения самолета Boeing 737 MAX эфиопских авиалиний в марте стало повреждение датчика регулирующего угол подъема или спуска носа самолета. Такой предварительный вывод, по данным американской прессы, сделан в результате расследования крушения, которое произошло 10 марта при взлете самолета из аэропорта Аддис-Абебы.

Датчик мог быть поврежден либо попаданием птицы в корпус воздушного судна во время взлета или другим посторонним предметом. Ожидается, что данные об аварии будут опубликованы Министерством транспорта Эфиопии 4 апреля.

Специалисты выяснили, что крушение самолёта Boeing 737 MAX в Эфиопии связано с работой электронных систем на борту судна. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники, которые ознакомились с содержанием чёрных ящиков самолёта.

Ранее сообщалось о проблемах управления этой новейшей модели самого популярного воздушного лайнера компании Boeing. Электроника автоматически опускает нос самолёта, если датчик фиксирует слишком резкий подъем. 27 марта Boeing анонсировала изменения в системе управления, которые позволят пилоту отменять автоматическое снижение высоты полёта.

Французские и американские специалисты оказывают помощь в расследовании в Эфиопии, в центре внимания которого находится автоматическая электронная система защиты Boeing 737 MAX и возможная связь крушения самолета в Эфиопии с крушением такого же самолета в 2018 году в Индонезии.

В среду Boeing призвал к осторожности в отношении предположений о причинах крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии до обнародования данных предварительного отчета.