Достижение РФ 20-го места в рейтинге Doing Business перенесли на 6 лет

Достижение Россией 20-го места в рейтинге Всемирного банка Doing Business отложено до 2024 года. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники в Минэкономразвития. По данным агентства, правительству поручено дальше работать над улучшением показателей, хотя формально эта задача не была включена в так называемые майские указы президента в 2018 году.

В Минэкономразвития пояснили, что попытаются убедить Всемирный банк учитывать не только подтвержденные, но и формально проведённые реформы. Речь идет в том числе о сокращении сроков, необходимых для оплаты налогов, о защите миноритарных акционеров и об упрощениях регистрации собственности и в сфере международной торговли.

В 2018 году Россия заняла 31-е место в рейтинге Doing Business, который оценивает простоту ведения бизнеса в разных странах мира. Согласно майским указам президента Владимира Путина от 2012 года, Россия должна была за шесть лет продвинуться до первой двадцатки стран в этом рейтинге. В 2012 году Россия оказалась 120-ой среди почти 200 стран в рейтинге Doing Business. Таким образом, несмотря на значительный рывок, выполнить указ Владимира Путина в срок не удалось.