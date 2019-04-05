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Полиция задержала автора оскорбительного граффити про Путина

Надпись "Путин *****" на здании Управления МВД РФ по Ярославской области

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В Ярославле сотрудники полиции задержали подозреваемого в нанесении на здание регионального МВД нецензурное граффити про президента Владимира Путина. Об этом со ссылкой на источники сообщили местные издания 76.ru и "Яркуб".

По данным 76.ru, подозреваемого вычислили по записи камер видеонаблюдения. Он был в капюшоне, в одной руке держал баллончик с краской, в другой — бутылку, похожую на пивную, уточняет источник издания.

Официального комментария о задержании пока нет. Также неизвестно, какое именно правонарушение вменяют задержанному.

31 марта житель Ярославля Кирилл Попутников выложил в фейсбуке фотографию здания регионального управления МВД, на колоннах которого неизвестные разместили надпись, где президента России Владимира Путина называют оскорбительным обозначением гомосексуалов. Об этом написали местные СМИ, после чего к ним обратился Роскомнадзор с требованием удалить сообщения о надписи на основании нового закона "о неуважении к власти". При этом в Генпрокуратуре отрицают, что обращались в Роскомнадзор.

Не менее пяти ярославских изданий удалили новости о граффити. Ещё одно издание – "Яркуб" отказалось это сделать, посчитав требование властей цензурой.

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