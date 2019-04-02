Генпрокуратура впервые использовала закон о неуважении к власти

Генпрокуратура впервые использовала закон о запрете распространения информации, выражающей явное неуважение к власти. Ведомство потребовало от Роскомнадзора удалить материалы с упоминанием граффити с нецензурным ругательством в адрес президента России Владимира Путина. Об этом пишет издание TJournal со ссылкой на неназванный источник.
31 марта житель Ярославля Кирилл Попутников выложил в фейсбуке фотографию здания регионального управления МВД, на колоннах которого неизвестные разместили надпись, где президент России Владимир Путин называется оскорбительным обозначением гомосексуалов. Об этом написали ряд местных СМИ. По данным источника TJournal, к ним обратился Роскомнадзор с требованием удалить сообщения о надписи на основании нового закона.
Не менее пяти ярославских изданий удалили новости о граффити. Ещё одно издание — "Яркуб" отказалось это сделать, посчитав требование властей цензурой.
Издания, удалившие текст новости, утверждают, что не получали запрос от Роскомнадзора, пишет TJournal.
- Автор фотографии с лозунгом с именем Путина в Ярославле был вызван на допрос в МВД, пишет он в своём фейсбуке.
- Закон о неуважении к власти вступил в силу 29 марта. За оскорбление власти и государственных символов граждане наказываются штрафом до 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц установлены более жёсткие наказания.