В Греции произошли стычки между мигрантами и полицией

В Греции произошли столкновения между полицией и сотнями мигрантов, которые пытались попасть на территорию Северной Македонии. Причиной стычек стал распространённый в социальных сетях слух об открытии пограничного перехода для мигрантов, сообщает Би-би-си.

Столкновения произошли недалеко от города Салоники, в лагере для беженцев "Диавата". Некоторые мигранты из лагеря бросали палки и камни в полицейских, те ответили слезоточивым газом.

"Сообщения о том, что границы откроются — ложь",— заявил министр миграционной политики Греции Димитрис Витсас, выступая на государственном телеканале. Он призвал мигрантов вернуться в места их размещения. По сообщениям местных СМИ, десятки мигрантов в знак протеста перекрыли железнодорожные пути на одной из станций в Афинах. Они выкрикивали "Германия!" и призывали открыть границы.

Около 600 человек провели минувшую ночь в палатках на поле возле лагеря "Диавата". Утром 5 апреля, когда полиция преградила путь к границе, столкновения усилились.

В марте 2016 года Турция резко сократила поток мигрантов в соответствии с соглашением с Евросоюзом. Вскоре балканские страны закрыли свои границы, перекрыв основной путь в Европу. Десятки тысяч беженцев остались на территории Греции.

В 2015 году более миллиона человек с Ближнего Востока, из Центральной Азии и Северной Африки устремились в Западную Европу через Турцию, Грецию и Балканы.