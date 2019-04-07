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Право на город. Эфир в 18.05

Платформа ТЮ, Мариуполь

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Мариуполь, город у моря и фронта, и его художники и активисты

Проект гражданских инициатив и современного искусства Платформа ТЮ: как вынужденная переселенка из Донецка и украинская политическая активистка Диана Берг сделала с товарищами художественный центр, который посещают президенты?

Украинский патриотизм, гражданский активизм и современное искусство. Анархисты и хипстеры, публика и партнеры Платформы ТЮ. Гогольfest и Платформа ТЮ.

Городская жизнь и художественная интервенция: проекты Платформы ТЮ о доступности городской среды для молодежи, стариков, инвалидов. Ежегодные акции к Международному женскому дню: Вечеринка традиционный ценностей, Простое женское счастье, Розовые окуляры.

Уличные акции и арт-резиденции Платформы ТЮ. Полицейское насилие и культура мирных собраний как предмет рефлексии.

Проект “Деком”: декоммунизация глазами активистов в совместной выставке с Мариупольским краеведческим музеем.

Диана Берг, основательница Платформы ТЮ, Александр Сосновский, технический менеджер Платформы ТЮ, сотрудники Платформы ТЮ и активисты Вера Процких (пиар), Алексей Егоров (администратор), Ирина Березнева (финансы и ресурсы), Ксения Чепа (менеджер), Сережа Моржов (актуальный художник), парамедик и консультант по проведению мирных собраний Михаил Лебедь, художник Маша Пронина.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова

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