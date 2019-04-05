Умер третий директор ФСБ Николай Ковалёв

Умер депутат Госдумы фракции "Единая Россия", бывший директор ФСБ Николай Ковалёв. Об этом сообщил в своём фейсбуке вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов.

Генералу армии Ковалёву было 70 лет. С 74 года он служил в КГБ, после развала Советского Союза был заместителем начальника московского отделения Федеральной службы контрразведки, в 1996 году был назначен президентом Борисом Ельциным на пост директора ФСБ. На этом посту его в 1998 году сменил будущий президент России Владимир Путин.

С 2000 года избирался в Госдуму, был депутатом пяти созывов.