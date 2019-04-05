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Умер третий директор ФСБ Николай Ковалёв

Николай Ковалёв (в центре) на заседании Временной чрезвычайной комиссии при президенте Ельцине

Умер депутат Госдумы фракции "Единая Россия", бывший директор ФСБ Николай Ковалёв. Об этом сообщил в своём фейсбуке вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов.

Генералу армии Ковалёву было 70 лет. С 74 года он служил в КГБ, после развала Советского Союза был заместителем начальника московского отделения Федеральной службы контрразведки, в 1996 году был назначен президентом Борисом Ельциным на пост директора ФСБ. На этом посту его в 1998 году сменил будущий президент России Владимир Путин.

С 2000 года избирался в Госдуму, был депутатом пяти созывов.

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