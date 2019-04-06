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Володин: Дума должна участвовать в процессе формирования правительства

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил внести изменения в конституцию России, чтобы усилить роль нижней палаты парламента при формировании правительства.

В интервью, опубликованном на официальном сайте Думы, Володин сказал: "было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов Правительства".

По словам Володина, депутаты должны получить право "внести главе государства свои предложения по составу правительства", что способствовало бы должному балансу законодательной и исполнительной властей. Глава Думы признал, что внесение подобной нормы в законодательство потребует изменений конституции, согласно которой, Дума по представлению президента утверждает главу правительства, а членов кабинета затем премьер предлагает президенту, уже не советуясь с Госдумой.

Также Володин предложил изменить конституцию, чтобы включить в неё "нормы об обязанности правительства ежегодно отчитываться перед депутатами о результатах своей деятельности".

Володин и раньше говорил о необходимости внести изменения в конституцию. В декабре он предложил проверить, насколько положения основного закона "не утратили своей сущности". Однако сегодняшнее предложение - первое, в котором глава Госдумы говорит о конкретных статьях конституции.

  • Вячеслав Володин возглавил Госдуму после выборов 2016 года. Ряд комментаторов при этом утверждал, что позиция председателя палаты стала для него своего рода понижением по сравнению с должностью заместителя главы Администрации президента, ответственного за внутреннюю политику.
  • Володин неоднократно говорил о необходимости повышения престижа Госдумы. В начале марта он прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести "правительственный час", фактически заявив, что министр не готов отчитываться перед Думой по теме своего доклада.
  • Политики и эксперты в последнее время обсуждают возможности изменения конституции России, которые позволили бы Владимиру Путину остаться у власти после 2024 года, не занимая формально должность президента.
  • В Кремле заявили, что пока не в курсе сегодняшних предложений Володина.

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