Медведев против изменения положений Конституции о правах и свободах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что фундаментальные положения о правах и свободах граждан, содержащиеся в Конституции, не должны изменяться. Медведев заявил об этом в субботу журналистам в ответ на просьбу прокомментировать предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина по поводу участия нижней палаты парламента в формировании правительства, что потребовало бы внесения изменений в Основной закон. ТАСС приводи слова главы правительства: "Конституция – инструмент, который рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны".



Ранее в субботу в интервью, опубликованном на сайте Госдумы, Володин высказался в пользу участия Госдумы в консультациях при назначении членов правительства России. Он отметил, что "это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию".



В настоящее время Госдума участвует в формировании правительства лишь в рамках процедуры объявления своего согласия на назначение председателя правительства президентом России председателя правительства.