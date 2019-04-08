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Некоторое время тому назад аналитический центр "Атлантический совет" в Вашингтоне представил доклад о современной эмиграции из России. Это уже пятая волна эмиграции за последние сто лет (а если считать дореволюционную еврейскую эмиграцию, то даже шестая). Она мало заметна на общем фоне глобальных миграций, теряясь среди других, более заметных миграционных потоков.

Доклад этот назван по-библейски: "Путинский исход", его авторы – Джон Хербст и Сергей Ерофеев. Прочитать его можно здесь. В предисловии один из соавторов задаётся простым, но важным вопросом из разряда "детских": почему такая богатая и развитая страна, как Россия, до сих пор не превратилась в одну из важнейших экономик мира? Он пишет: "Ключ к экономическому успеху в информационную эпоху – это творческие способности, или человеческий капитал... В современной России живут лучшие хакеры мира. Почему эти столь способные люди не создают прорывные технологии и не строят компании, которые выиграли бы мировую технологическую конкуренцию?.."

Ответ: потому что те, кто мог это делать, уехали. "Мы считаем, что один фактор оказался ключевым: отток способных к творчеству людей". Экономику развивают люди, которые и хотят, и умеют (на своём болезненном опыте научились) это делать. Когда таких людей мало, потому что они уехали, развитие страны фактически становится невозможным. И значит, незаменимые люди есть. Те, кто уехал из России, развивают современную экономику и науку уже в других странах по всему миру.

Но что думают о России те, кто по собственной воле покинул её сравнительно недавно? В докладе их численность приблизительно оценивается в два миллиона человек. Авторы доклада исследовали и опрашивали мигрантов "путинской волны" (всего 400 человек) в четырёх городах мира – в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Берлине и Лондоне. Эти бывшие россияне образуют особую группу даже среди остальных мигрантов. Они, как правило, имеют хорошее высшее образование – у 43% магистерские или кандидатские, докторские дипломы.

Стереотипный образ бессмысленного и ущербного прозябания эмигрантов из России давно устарел

Это профессионально состоявшиеся люди. Они покинули Россию не беглецами или искателями удачи. В докладе они представлены людьми, сознательно уехавшими из России в поисках творческой свободы и новых возможностей. Это и не "колбасная эмиграция", как говорили в 1990-е. Хотя в другом недавнем исследовании стремление улучшить бытовые условия всё же представлена как важнейший фактор эмиграции. Эти люди часто в интервью подчёркивают, что в России их жизнь была вполне благополучна. Наоборот, это отъезд за границу означал трудности, новые вызовы, проблемы. Но эти трудности преодолены. Важнейшей причиной отъезда они называют "общий политический климат" (40%) и недостаток политической и экономической свободы (33% и 32%). 24% опрошенных уехали из России, чтобы продолжать обучение, – а потом не стали возвращаться.

Слово "бывший" ко многим из них применимо с оговорками. Этим современная (э)миграция вообще отличается от предыдущих "волн". Благодаря интернету, лёгкости и скорости международных поездок, постоянному общению, многие из них вовлечены в происходящее в России (здесь журналистский штамп "на исторической родине" неуместен). Они не просто следят за событиями, они в них участвуют: от репостов актуальных новостей и комментариев в соцсетях до благотворительных пожертвований и финансирования разных проектов и вплоть до создания сетей помощи настоящим вынужденным мигрантам – политическим, религиозным или гендерным беженцам. К сожалению, Россия сейчас – это страна, из которой кто-то вынужден бежать. И в новых странах беглецам с каждым годом всё легче найти группы и организации, которые помогут начать жизнь на новом месте.

В докладе акцентируется рост интереса к происходящему в России у мигрантов "пятой волны" в сравнении с теми, кто уезжал раньше. 57% опрошенных покинули Россию после 2012 года, и их политические симпатии предсказуемо на стороне так называемых оппозиционных сил. На вопрос о том, чьей стороне они готовы оказать поддержку, 2% отвечают, что Владимиру Путину и его администрации (так в тексте доклада), 52% – оппозиции.

Эта "пятая волна". Россияне "в России" и бывшие россияне "за границей" (не все, конечно) – теперь это одна большая система с огромными и разнообразными внутренними связями. Можно сказать, что эмиграции "в старом" смысле этого слова уже почти не существует. Однако эти люди "пятой волны" эмиграции с их профессионализмом, опытом, капиталами и связями всё равно живут и занимаются своим делом не в России. Из опрошенных почти никто всерьёз не думает о возможности возвращения в Россию: только 12% ответили на этот вопрос положительно. Из них возвращаться в Россию в случае улучшения экономической, но не политической ситуации, готовы только 5%, а в случае улучшения политической, но не экономической ситуации – 13%.

Стереотипный образ бессмысленного и ущербного прозябания эмигрантов из России, созданный фильмами "Бег", "На Дерибасовской хорошая погода" и песнями Михаила Шуфутинского, давно устарел. Его ещё воспроизводят российские проправительственные медиа, но это уже только грубая карикатура. Мигранты "пятой волны", - наверное, не все, но те, о ком идёт речь в этом докладе, - это, прежде всего, уверенные в себе профессионалы своего дела. Почти за каждым или каждой из них свой бизнес, качественные университетские курсы, книги и статьи, линии программных продуктов и так далее. Это опытные люди. Все они могли бы делать то же самое уже в самой России. Часть из них – сибиряки.

На презентации этого доклада в Вашингтоне одна из выступающих произнесла, как бы обращаясь ко всем сразу жителям американской столицы: спасибо вам, что вы готовите для нас, для "прекрасной России будущего", кадры! Они так будут нужны нам потом!.. Будут ли нужны? Вот вопрос, который касается всех россиян, и в их числе – сибиряков. Это стратегический вопрос. Допустим, наступит та "прекрасная Россия будущего", которой мы так хотим – и те, кто из Сибири уехал, и те, кто в ней живёт. Те, кто уехал за границу из Сибири, могут вернуться. Зачем? Что Сибирь может предложить, чтобы их позвать? Если думать о будущем Сибири (а думать о нём необходимо), то вопрос о тех, кто может вернуться - это важнейший вопрос. Это вопрос о месте "прекрасной Сибири будущего" в глобальном мире. Сентиментальные соображения, любовь к родному краю помогают людям принимать решения, но прежде всего – деятельность. Если родному краю эти опытные люди будут нужны, родной край их может позвать. Но позвать именно зачем-нибудь.

"Вернуться", конечно - не обязательно означает физически переехать, возможны самые разные варианты "возвращения". Вернуться в Сибирь в глобальном мире значит деятельно участвовать в происходящем в Сибири. Но в какой деятельности? Они вернутся, чтобы делать что? Чем будет привлекательна Сибирь для тех, кто может выбирать место и и страну для жизни и работы? Вот это вопрос так вопрос!..

Михаил Немцев – томский философ

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