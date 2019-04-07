На площади Свободы в центре Минска прошёл молебен в память об убитых на расстрельном полигоне на месте урочища Куропаты в городе. Там захоронены не менее 30 тысяч человек, большинство из которых предположительно являются жертвами политических репрессий, проведённых в советские годы. В середине недели на территории урочища Куропаты снесли не менее сотни установленных памятных крестов. Представители Белорусской православной церкви не приняли участие в молебне, заявив, что эта акция – политическая.

Акция в память о погибших в Куропатах была организована оппозиционным политиком Николаем Статкевичем, в ней приняли участие не менее двухсот человек, сообщает Белорусская служба Радио Свобода. Мероприятие было организовано в форме молитвенного стояния. Белорусский закон "О массовых мероприятиях" не регулирует религиозную деятельность, к которой относятся и молитвенные собрания. Однако Статкевич был задержан милицией до начала акции.

Молитву на площади Свободы проводил иеромонах неканонической с точки зрения большинства православных церквей Белорусской автокефальной православной церкви. В это время в расположенном у площади кафедральном соборе Белорусской православной церкви (БПЦ) проходила праздничная литургия, посвященная отмечаемому сегодня православными праздника Богоявления. Во время проповеди в соборе, сообщает агентство БелаПАН, глава БПЦ митрополит Павел (Пономарёв) призвал верующих не участвовать в молитве снаружи. "Пусть те, кто занимаются политикой, занимаются политикой, а мы здесь занимаемся спасением души и молимся о прощении грехов", – сказал он.

4 апреля в Минске были задержаны 15 человек, протестовавших против сноса памятных крестов в Куропатах. Кресты на границе захоронения были установлены в 2018 году. 1 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе прямой линии с представителями разных СМИ критиковал народный мемориал на месте захоронения и обещал "привести его в порядок", уточнив, что поручил увековечить это место.