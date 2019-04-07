Следствие предъявило обвинение по делу об убийстве депутата Госдумы второго созыва Галины Старовойтовой предполагаемому главе Тамбовской ОПГ Владимиру Барсукову (перед сменой фамилии он был известен как Владимир Кумарин). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Константина Кузьминых.

"Обвинение по делу об убийстве предъявлено. Предметно комментировать пока сложно", — заявил адвокат агентству.

По данным издания "Фонтанка", в подписанном следователем ФСБ постановлении о привлечении к уголовному делу сказано, что Кумарин принял решение об убийстве Старовойтовой совместно с неустановленным политиком, желающим остановить политическую деятельность депутата.

Депутат Госдумы, сопредседатель партии "Демократическая Россия" Галина Старовойтова была застрелена в подъезде своего дома в Санкт-Петербурге 20 ноября 1998 года.

По делу об убийстве были осуждены исполнитель преступления, член Тамбовской ОПГ Виталий Акиншин (он получил 23 с половиной года колонии строгого режима), бывший депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Глущенко, признанный судом соучастником (его приговорили к 17 годам), и организатор убийства, бывший прапорщик ГРУ Юрий Колчин, получивший 20 лет колонии.

Заказчик убийства Старовойтовой не установлен.