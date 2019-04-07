Следствие предъявило обвинение по делу об убийстве депутата Госдумы второго созыва Галины Старовойтовой предполагаемому главе Тамбовской ОПГ Владимиру Барсукову (перед сменой фамилии он был известен как Владимир Кумарин). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Константина Кузьминых.
"Обвинение по делу об убийстве предъявлено. Предметно комментировать пока сложно", — заявил адвокат агентству.
По данным издания "Фонтанка", в подписанном следователем ФСБ постановлении о привлечении к уголовному делу сказано, что Кумарин принял решение об убийстве Старовойтовой совместно с неустановленным политиком, желающим остановить политическую деятельность депутата.
Депутат Госдумы, сопредседатель партии "Демократическая Россия" Галина Старовойтова была застрелена в подъезде своего дома в Санкт-Петербурге 20 ноября 1998 года.
По делу об убийстве были осуждены исполнитель преступления, член Тамбовской ОПГ Виталий Акиншин (он получил 23 с половиной года колонии строгого режима), бывший депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Глущенко, признанный судом соучастником (его приговорили к 17 годам), и организатор убийства, бывший прапорщик ГРУ Юрий Колчин, получивший 20 лет колонии.
Заказчик убийства Старовойтовой не установлен.
- Осуждённый по делу об убийстве Старовойтовой Михаил Глущенко ранее называл Барсукова заказчиком преступления. Сестра Галины Ольга Старовойтова в интервью Радио Свобода отмечала, что согласно материалам дела Барсуков во время организации преступления лечился после покушения на себя. У него была ампутирована рука и проблемы с печенью, поэтому она не верит в то, что он на самом деле заказывал преступление.
- 20 марта Кумарин был приговорён судом к 24 годам колонии за создание преступного сообщества. Он уже отбывал срок по обвинению в покушении на жизнь предпринимателя, рейдерстве и вымогательстве. В 90-е годы его называли "ночным губернатором Санкт-Петербурга" и одним из самых влиятельных людей в городе.
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