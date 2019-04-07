Шелупонь наносит ответный удар: соцсети о митинге в Архангельске

Довольно неожиданно одним из главных событий воскресенья стал несанкционированный митинг против ввоза московского мусора в Архангельскую область.

Масла в огонь подлил губернатор Архангельской области. Когда на его встрече с профсоюзными лидерами вдруг зашла речь о количестве недовольных проектом мусорного полигона в Шиесе и о его собственном рейтинге, Игорь Орлов вспылил:

Да ну их нафиг эти цифры! Если бы я ориентировался на цифры, мне нужно было бы повеситься 13 мая 2012 года. Чёрта с два! Не дождутся, чтобы я повесился!.. Я 20 лет прожил здесь, у меня здесь дети родились. А всякая шелупонь, которая здесь никто, и звать их никак, пытаются назвать меня то калининградцем, то украинцем… Мне плевать на их рейтинги и на то, что они думают.

Николай Платошкин:

Губернатор Архангельской области Орлов встречался со своими подданными и не знал, что на встрече есть журналисты. Поэтому и назвал тех, кем он управляет шелупонью. И тепло, душевно отметил, что на мнение жителей ему «плевать»



Если после этого Путин не снимет этого обнаглевшего от самомнения «губернатора» с должности, то придется исходить из того, что президент разделяет мнение Орлова насчет «шелупони».

Вот они новые управленцы-технократы от «Единой России». Ну просто друзья народа!

Александр Кляшторин:

Когда чиновники относятся к гражданам как к "шелупони", граждане отвечают чиновникам той же монетой. И массовыми акциями протеста.

Андрей Яковлев:

Архангельский губернатор уверен, что жители области «шелупонь». А они встали и вышли на несанкционированный митинг, о котором молчат федеральные СМИ. Методы воздействия на местное население властей на центральных территориях похоже не работают там, где не было крепостного права. И мусор северяне к себе не пустят. Дерзайте, земляки!

Павел Некрасов:

Активно так постят, как губернатор якобы народ шелупонью назвал. Так ведь опять врут - шелупонью он назвал тех, кто этого достоин,тех, кто манипулирует высосанной из пальца "статистикой" дабы оказать на власть давление. А эта самая шелупонь, приговаривая "а еще он называл вас земляным червяком", выводит плебс на площадь, прикрываясь по традиции толпой баб, детей да неразумных. В случае чего эта самая шелупонь сольется, как бывало не раз. "Чего ты, Паша, за власть топишь?" - спрашивают, ан не топлю я за власть, к власти претензий всегда полно, но к шелупони то претензий больше гораздо #шелупонь

Виктор Козодой:

В Архангельске проходят мощные митинги против мусорных свалок. Организованный властями праздник сдачи ГТО "захвачен" "антимусорным" неполитическим протестом, требование отставки губернатора области.



"Позор! Позор! Позор!", - скандирует толпа. А затем начинает в очередной раз кричать про отставку губернатора Игоря Орлова. Дружно и громко.

Губернатор Архангельской области Орлов требует от МВД зачистить площадь от митингующих. Усиление идет на всех центральных улицах Архангельска. В город прибыл ОМОН из Вологды. Митингующие объявили о начале бессрочной акции. Говорят, будут с палатками дежурить на центральной площади Ленина."

Мария Снеговая:

Поразительно! Полиция отказалась разгонять несанкционированный протест в Архангельске!

Аббас Галлямов:

Вчера рассказывал в Ярославле о том, что силовики не существуют в безвоздушном пространстве и если режим становится совсем уж нелегитимным, то они в какой-то момент отказываются участвовать в подавлении протестов. Припомнил в этой связи солдат Волынского полка образца февраля 1917 года и недавнюю историю с ингушским ОМОНом.

Это было вчера, а сегодня мы узнаем о том, что архангельская полиция отказалась разгонять протестующих в Архангельске.

Николай Ляскин:

Жители Архангельска великолепны. Не готовы терпеть уничтожение своей родины. Они хотят дышать нормально. А главное, что не боятся местных властей, которые хотя устроить из региона большую помойку, а людям запрещают протестовать.

Глеб Павловский:

#политизация - Архангельск сегодня. Впечатляет однако. Кому-то пора корректировать свою осеннюю стратегию

Андрей Тараканов:

Ингушетия передает эстафету Архангельску.

Александра Яковлева:

Что я чувствую сейчас? Я горжусь, я верю, я уважаю, я восхищаюсь!

Сегодня в Архангельской области прошли многотысячные митинги против незаконного, подлого по своей сути строительства самого большого в Европе полигона для мусора. Мусора, который планируют завозить на Русский Север из Москвы. Завозить тысячами тонн. «Станция Шиес» стала именем нарицательным, стала воплощением свободы и смелости, уважения к себе и своей земле, своей Родине, нашим последним рубежом.

Это Север, детка 🙂

что прокатило в Ярославской и Тверской областях, то не прокатит здесь. Здесь другие, свободные люди. И тысячи этих людей вышли сегодня на улицы на дёшево несогласованный властями митинг. Зная, что рискуют, прошли шествием по центральному проспекту Архангельска, заняли центральную площадь и умно, спокойно, ясно сказали, что с нами так нельзя. Здесь не прокатит, ребята.

Валерий Соловей:

А в Архангельске бунт начинается. Прямо сейчас. В центре города. Против мусора, мусоров и местной власти.

Молодцы поморы!

Сергей Беспалов:

В Архангельск повезли мусор из Москвы - Архангельск взбунтовался. У ингушей отрезали землю - Ингушетия встала на дыбы.

Я не на что не намекаю, но на место многих я бы поактивнее выходил из партии Единая Россия. А то потом можно не успеть

Дмитрий Гудков:

Сегодня весь день слежу за событиями в Архангельске. Там прошло 3-тысячное шествие против завоза в регион мусора из Москвы. Для понимания: всего в городе живёт 350 тысяч человек, то есть в масштабе - это как если бы в Москве вышло больше 100 тысяч человек.

И все, что смогла сделать полиция с митингом, это попытаться выдернуть одного из участников (не вышло) да отобрать плакаты.

В очередной раз мы видим: никакие силовики не способны ни на что при массовом протесте. На фоне настоящего возмущения вся эта их чудо-юдо-техника, которую показывают в новостях, оказывается просто ржавым железом.

Сейчас люди требуют отмены создания полигона и отставки губернатора Орлова. Все, на что его раньше хватило, - назвать поморов "шелупонью". Новый боярин, ещё бы!

Больше власти сказать нечего. Значит, через месяц, 19 мая, следующий этап - требование отставки Путина и правительства. Потому что мусор и российская власть - синонимы.

Именно власть отказывается решать проблему, а предлагает просто отравить все вокруг. Либо свалками, либо мусоросжигательными заводами. Подешевле, побыстрее, с как можно большей коррупцией.

И если мусору на свалке не место, то власти свалка истории уже заждалась.

Анатолий Несмиян:

Экологический протест в Архангельске против ввоза на территорию региона "чужого" мусора. Митинг несанкционированный, народу немного. Но сам факт выхода людей на подобные мероприятия говорит о росте градуса протеста в обществе, тем более, что речь идет о провинции.

В целом всё развивается классически: на нынешнем этапе по всей стране запускаются социальные и экономические протесты. Которые демонстрируют народу лишь то, что власть плевать на них хотела. Соответственно, именно власть и ведет дело к перерастанию протестов в политические. Никакое ЦРУ и госдеп здесь не справятся лучше.

Следующим этапом на этом пути будут те или иные варианты Ленского расстрела, Кровавого воскресенья. Ничего не меняется, Россия все время ходит по кругу, как слепая лошадь на водокачке. Выйти из этого круга и уйти на поднимающуюся спираль - вот, пожалуй, базовая задача страны на весь 21 век.



