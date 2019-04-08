Мусорный ветер перемен?

Эстафету протестов у Ингушетии, где граждане недовольны передачей части земель Чечне и деятельностью губернатора Мурата Зязикова, принял Русский Север. В Архангельске 7 апреля прошёл пятитысячный несанкционированный митинг против мусорных свалок, которые планирует устроить в регионе фирмы, связанные с властями Москвы. Еще до 5 тысяч протестовали в городах региона и в столице.

Активность явно поднял губернатор Игорь Орлов, назвавший противников «шелупонью».

Протестовали против вывоза мусора на Север и в Республики Коми в Сыктывкаре. Неделю назад митингом в тысячу человек против свалки протестовали жители Переславля-Залесского. Акции протеста планируются на 14 апреля в городах Московской области.

Почему власти России делают новые ошибки, раздражая и политизируя население. Обсуждают собкорр «Новой газеты» по Северу Татьяна Брицкая, политик Владимир Рыжков. Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 8 апреля в 19:05