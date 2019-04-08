Косаток и белух решили выпустить из "китовой тюрьмы" в Приморье

Косаток и белух, находящихся в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя, решили отпустить в естественную среду обитания. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на губернатора региона Олега Кожемяко.

Он уточнил, что российские учёные совместно с международными экспертами из команды французского океанографа Жан-Мишеля Кусто примут решение о том, какие особи выпускать и когда.

Прямо сейчас отпустить животных невозможно, поскольку у них есть проблемы со здоровьем после пережитой зимовки, уточнил заместитель директора Всероссийского научного института рыбной отрасли Вячеслав Бизиков.

Глава общественной организации "Экологическая вахта" Дмитрий Лисицын заявил корреспонденту "Сибирь.Реалии", что зоозащитники с осторожностью относятся к подобным заявлениям властей, которые звучали и раньше, но заканчивались ничем.

Экологов, в частности, смущает, что на прошедшей конференции обсуждался вопрос о создании на базе "китовой тюрьмы" реабилитационного центра-заказника для животных, которых решат не выпускать.