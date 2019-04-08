Косаток и белух решили выпустить из "китовой тюрьмы" в Приморье

Косаток и белух, находящихся в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя, решили отпустить в естественную среду обитания. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на губернатора региона Олега Кожемяко.
Он уточнил, что российские учёные совместно с международными экспертами из команды французского океанографа Жан-Мишеля Кусто примут решение о том, какие особи выпускать и когда.
Прямо сейчас отпустить животных невозможно, поскольку у них есть проблемы со здоровьем после пережитой зимовки, уточнил заместитель директора Всероссийского научного института рыбной отрасли Вячеслав Бизиков.
Глава общественной организации "Экологическая вахта" Дмитрий Лисицын заявил корреспонденту "Сибирь.Реалии", что зоозащитники с осторожностью относятся к подобным заявлениям властей, которые звучали и раньше, но заканчивались ничем.
Экологов, в частности, смущает, что на прошедшей конференции обсуждался вопрос о создании на базе "китовой тюрьмы" реабилитационного центра-заказника для животных, которых решат не выпускать.
- В конце октября активисты Гринпис России рассказали, что в бухте Средняя содержатся 11 детенышей краснокнижных косаток и 90 белух, выловленных в российских водах для незаконной продажи в Китай. Сейчас в "китовой тюрьме" находятся 10 косаток и 87 белух, несколько животных, как считают экологи, погибли. Стоимость одной косатки в дельфинариях и океанариумах Китая составляет от 1 до 15 миллионов долларов. Коммерческая добыча дельфинов в России запрещена законом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном вылове млекопитающих.
- Президент России Владимир Путин в феврале поручил решить судьбу находящихся в бухте Средняя животных до 1 марта.
- Освободить косаток и белух призывали мировые знаменитости, в том числе голливудские актёры Памела Андерсон и Леонардо ди Каприо.
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