Зеленский настаивает, что дебаты с Порошенко пройдут 19 апреля

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что его дебаты с соперником по второму туру выборов, действующим президентом Петром Порошенко, пройдут на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля, а не 14-го, как заявлял Порошенко.

В видео, опубликованном в фейсбуке, Зеленский просит своих сторонников подготовить вопросы к Порошенко, которые кандидат намерен задать действующему президенту во время дебатов "19 апреля". Вчерашнее заявление Порошенко о том, что он приглашает Зеленского на стадион 14 апреля, Зеленский никак не прокомментировал.

При этом Центризбирком Украины и национальное общественное телевидение утверждают, что, по закону, дебаты должны пройти 19 апреля - но не на стадионе, а в телестудии.

Таким образом, по-прежнему неясно, когда пройдут дебаты кандидатов.

С предложением к Порошенко провести их на стадионе выступил на прошлой неделе Зеленский, не назвав, однако, их даты. Президент ответил согласием, а накануне в эфире телекомпании "Украина" заявил, что дебаты пройдут 14 апреля, и пригласил на них "все телеканалы" и зрителей.

Зеленский - шоумен и продюсер - в первом туре выборов 31 марта набрал более 30 процентов голосов, Порошенко - около 16. Второй тур должен пройти 21 апреля.