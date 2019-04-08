Суд изъял имущество бывшего главы Серпуховского района Шестуна

Красногорский городской суд постановил изъять в пользу государства имущество бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, его супруги и ещё 14 человек и 20 компаний, признанных соответчиками по делу о мошенничестве, легализации преступных доходов и незаконном предпринимательстве. Общая сумма составляет 10 миллиардов рублей. Об этом в понедельник сообщило агентство РИА Новости.

Шестуна арестовали летом 2018 года. Сообщалось, что ему вменяют незаконную передачу участков земли под строительство торговых центров, а также получение крупной взятки.

Сам бывший глава Серпуховского района настаивает на своей невиновности. Он с февраля держит голодовку, а также рассказывал об избиении при транспортировке из следственного изолятора в Басманный суд.

В начале апреля прошлого года Александр Шестун направил обращение на имя президента Владимира Путина и заявил, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия. Чиновник добавил, что ему угрожали сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит акции протеста.