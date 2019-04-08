В Германии изучают сведения о пророссийском депутате Фронмайере

В правительстве Германии обратили внимание на публикации в немецкой прессе об интенсивных контактах официальных российских лиц с депутатом бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Маркусом Фронмайером. "Немецкая волна" в своей новой публикации на эту тему отмечает, что в бундестаге намерены выяснить, не нарушил ли Фронмайер кодекс поведения немецких парламентариев, и нет ли оснований для передачи дела в прокуратуру.





"АдГ. Путинские куклы. Как Кремль использует правую партию в своих целях" – под таким заголовком, вынесенным на обложку, немецкий еженедельник Der Spiegel рассказывает в своем последнем номере от 6 апреля о результатах расследования, проведенного совметстно с телекомпанией ZDF, британской медиакомпанией BBC и итальянской газетой La Republica. Расследование основано на на материалах, предоставленных центром "Досье" в Лондоне, который финансируется Михаилом Ходорковским, но содержит и сведения, полученные от немецких спецслужб.



Официальный представитель канцлера Германии Штеффен Зайберт на пресс-конференции в понедельник, 8 апреля, заявил, что в правительстве "разумеется, приняли к сведению" публикации в немецкой прессе о подозрениях в отношении Фронмайера, но отказался от комментариев, поскольку речь идёт о депутате бундестага, а не правительственном чиновнике.