Топ-менеджер "Ростеха" Анатолий Сердюков раскритиковал российскую авиационную промышленность за завышение цен на продукцию. Ранее Сердюков был министром обороны России, но покинул свой пост на фоне коррупционного скандала.

"Сумасшедшие издержки ложатся на небольшой объем продукции, который мы выпускаем. Стоимость у нас сразу [более] завышенной получается, чем аналоги зарубежные. Я про качество даже не говорю, потому что отработать качественно на маленьких объемах практически невозможно", — заявил Сердюков на рабочем заседании Госдумы, его цитирует РБК. По его оценке, многие предприятия авиационной промышленности не загружены даже наполовину.

Кроме того, промышленность тратит "безумные деньги" для импортозамещения технологий 50- 100-летней давности, вместо того чтобы сохранять текущее производство, отметил бывший министр.

Анатолий Сердюков с 2007 по 2012 год был министром обороны РФ. В октябре 2012 года был отправлен в отставку в ходе расследования дела о масштабных хищениях в ведомстве (дело "Оборонсервиса"). В декабре 2013 года он стал фигурантом уголовного дела о халатности — обвинялся в строительстве дороги за 56 миллионов рублей к дому своего зятя. В феврале 2014 года он был амнистирован как участник войны в Грузии в 2008 году.