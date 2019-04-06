В России резко снизилось производство самолётов и космических кораблей

В России резко снизилось производство гражданских и военных самолётов, вертолётов, беспилотников, космических кораблей, межконтинентальных баллистических ракет, а также комплектующих к ним. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата за 2018 и начало 2019 года.

Показатели производства по коду, обозначающему летательные аппараты, в 2018 году уменьшились на 13,5 процентов. В начале этого года снижение продолжилось: в январе и феврале производство упало почти на 50 процентов по сравнению с началом прошлого года.

При этом с 2014 по 2017 годы показатели производства летательных аппаратов демонстрировали рост, который в 2015 году приблизился к отметке в 20 процентов.

Собеседники РБК назвали несколько возможных причин снижения статистики:

Задержки и спад производства связаны с намерением США запретить поставки в Россию комплектующих двойного назначения. Российские производители ищут им замену, а ранее утверждённые проекты пересматриваются. Из-за санкций, в частности, сдвигается производство нового российского самолёта МС-21 "Иркут", на который уже сформирован портфель заказов.

После завершения крупных проектов, связанных с космосом, наступил перелом. В частности, завершён основной этап строительства первой очереди на космодроме "Восточный", что и отразилось на статистике. На вторую очередь пока нет подрядчика.

Пик гособоронзаказа пройден. Военные ведомства в последние годы активно закупали самолёты и вертолёты, но теперь парк обновился и предприятия переходят с производства на обслуживание.​

4 апреля агенство "Интерфакс" сообщило, что Минобороны отказалось от массовых закупок нового военно-транспортного самолёта Ил-112В, совсем недавно совершившего первый полёт. В военном ведомстве остались недовольны грузоподъёмностью самолёта. В тот же день стало известно, что Генеральный директор "Ильюшина" и вице-президент Объединённой авиастроительной корпорации Алексей Рогозин покинул свои посты.

На этой неделе Соединённые Штаты заявили об отказе от закупки российских ракетных двигателей РД-180 после 2022 года. Ранее сообщалось, что на замену им придут кислородно-метановые двигатели. В скором времени США также планируют отказаться от использования российских пилотируемых кораблей "Союз" для отправки своих экипажей на Международную космическую станцию.