Российская прокуратура запросила 14 лет для норвежца Берга

Сторона обвинения просит приговорить норвежца Фруде Берга, которого в России обвиняют в шпионаже, к четырнадцати годам лишения свободы. Сам приговор начнут оглашать 16 апреля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на прокурора Милану Дигаеву.

На прошлой неделе Дигаева заявила, что Берг, по версии следствия, собирал информацию о российских атомных подлодках. Данные о кораблях норвежцу передавал сотрудник российского оборонного предприятия, за действиями которого наблюдали спецслужбы, сообщила прокурор. За свою работу Берг якобы получал денежное вознаграждение.

Фруде Берг – житель расположенного при границе с Россией района Норвегии. В 2017 году он ездил в командировки в Россию по просьбе сотрудников Военной разведывательной службы Норвегии. Он был задержан правоохранительными органами в Москве в декабре 2017 года. С тех пор Берг находится под арестом. Вину он отрицает и настаивает, что не вполне понимал, чем занимался.