Прокуратура: арестованный норвежец собирал данные об атомных подлодках

Арестованный по обвинению в шпионаже норвежец Фруде Берг собирал информацию о российских атомных подлодках. Об этом агентству "Интерфакс" заявила прокурор Милана Дигаева.

Данные о кораблях норвежцу передавал сотрудник российского оборонного предприятия, за действиями которого наблюдали спецслужбы, сообщила прокурор. За свою работу Берг якобы получал денежное вознаграждение.

Во вторник суд продлил арест обвиняемому до 22 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. Берг отрицает свою вину. Он настаивает на том, что не вполне понимал, чем занимался и не осознавал возможных последствий своих действий. Адвокат Илья Новиков заявил, что в отношении Берга могли совершить провокацию.

Фруде Берг – житель расположенного при границе с Россией района Норвегии. В 2017 году он ездил в командировки в Россию по просьбе сотрудников Военной разведывательной службы Норвегии. Он был задержан правоохранительными органами в Москве в декабре 2017 года. С тех пор Берг находится под арестом.

В сентябре 2018 года сообщалось о задержании в Норвегии россиянина Михаила Бочкарева по подозрению в шпионаже. В октябре его отпустили и он вернулся в Россию.