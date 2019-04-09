Россия в седьмой раз запросила у Интерпола арест Уильяма Браудера

Россия в седьмой раз запросила Интерпол арестовать британского предпринимателя Уильяма Браудера. Бизнесмен осуждён в России заочно за финансовые преступления. Сам он утверждает, что его преследуют за раскрытие в стране коррупционных схем.
О запросе в Интерпол стало известно из письма комиссии Интерпола к адвокатам Браудера. В нём говорится, что Россия просит арестовать британца по обвинениям, включающим преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов. Письмо датировано 21 января, его предприниматель выложил в твиттере.
В тексте указано, что Интерпол рассмотрит запрос России в середине апреля. Ранее международная организация шесть раз отказывалась арестовывать Браудера.
Браудер — бывший работодатель юриста Сергея Магнитского, погибшего в российском СИЗО в 2009 году. После его смерти бизнесмен был инициатором принятия "акта Магнитского" — закона США, вводящего санкции против людей, ответственных за нарушение прав человека в России. Аналогичный закон принят в Великобритании и рассматривается в Евросоюзе.
- С середины 90-х годов Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. За время работы он мог заработать на инвестициях более 300 миллионов долларов, оценивал его работу журнал Forbes. Сейчас он предупреждает иностранных инвесторов, что инвестиции в российскую экономику могут быть опасны для свободы и жизни.
- В России суды дважды заочно приговаривали бизнесмена к девяти годам лишения свободы за мошенничество, неуплату налогов и преднамеренное банкротство. Сам он настаивает, что его преследуют за раскрытие коррупционных схем, в которых задействованы высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов.
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