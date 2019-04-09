Россия в седьмой раз запросила у Интерпола арест Уильяма Браудера

Россия в седьмой раз запросила Интерпол арестовать британского предпринимателя Уильяма Браудера. Бизнесмен осуждён в России заочно за финансовые преступления. Сам он утверждает, что его преследуют за раскрытие в стране коррупционных схем.

О запросе в Интерпол стало известно из письма комиссии Интерпола к адвокатам Браудера. В нём говорится, что Россия просит арестовать британца по обвинениям, включающим преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов. Письмо датировано 21 января, его предприниматель выложил в твиттере.

В тексте указано, что Интерпол рассмотрит запрос России в середине апреля. Ранее международная организация шесть раз отказывалась арестовывать Браудера.

Браудер — бывший работодатель юриста Сергея Магнитского, погибшего в российском СИЗО в 2009 году. После его смерти бизнесмен был инициатором принятия "акта Магнитского" — закона США, вводящего санкции против людей, ответственных за нарушение прав человека в России. Аналогичный закон принят в Великобритании и рассматривается в Евросоюзе.