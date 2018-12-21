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Суд в Москве заочно арестовал Уильяма Браудера. Он лоббировал санкции против российских чиновников

Уильям Браудер

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Тверской суд Москвы заочно арестовал основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом сообщает “Интерфакс”. Бизнесмена обвиняют в создании преступного сообщества для организации тяжких экономических преступлений.

Браудер – бывший работодатель юриста Сергея Магнитского, погибшего в российском СИЗО в 2009 году. После его смерти бизнесмен был инициатором принятия "акта Магнитского" – закона США, вводящего санкции против людей, ответственных за нарушение прав человека в России.

  • Суд постановил арестовать Браудера на два месяца с момента экстрадиции его в Россию или задержания его на территории страны. Бизнесмен живёт в Великобритании, Россия уже выдавала запросы на его розыск в Интерпол, однако все они были отклонены.
  • С середины 90-х годов Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, напоминает РИА Новости. За время работы он мог заработать на инвестициях более 300 миллионов долларов, оценивал его работу Forbes. Сейчас он предупреждает иностранных инвесторов, что инвестиции в российскую экономику могут быть опасны для свободы и жизни. Браудер обвинял российские власти в попытке рейдерского захвата его компаний.
  • В России суды дважды заочно приговаривали бизнесмена к девяти годам лишения свободы за мошенничество, неуплату налогов и преднамеренное банкротство. Сам он считает, что его преследуют за раскрытие коррупционных схем, в которых задействованы высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов.
  • В ноябре Браудеру были заочно предъявлены обвинения в убийстве Магнитского. По версии следствия, он отравил своего юриста с помощью "диверсионного химического вещества". Браудер связал новые обвинения в свой адрес с выборами президента Интерпола, где участвовал кандидат от России, и обсуждением вводящего новые санкции против российских чиновников "закона Магнитского" в Евросоюзе. В гибели Магнитского он обвиняет российские власти.

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