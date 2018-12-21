Тверской суд Москвы заочно арестовал основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом сообщает “Интерфакс”. Бизнесмена обвиняют в создании преступного сообщества для организации тяжких экономических преступлений.

Браудер – бывший работодатель юриста Сергея Магнитского, погибшего в российском СИЗО в 2009 году. После его смерти бизнесмен был инициатором принятия "акта Магнитского" – закона США, вводящего санкции против людей, ответственных за нарушение прав человека в России.