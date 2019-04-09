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Надо ли России вкладывать деньги в освоение Арктики?
40 минут(ы) назад
Елена Поляковская
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720p | 20,9MB
1080p | 48,7MB
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Надо ли России вкладывать деньги в освоение Арктики?
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